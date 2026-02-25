Trong đời sống tu học Phật giáo Việt Nam, sám hối từ lâu đã là nền tảng để con người chuyển hóa tâm thức, là cánh cửa để mỗi người quay về nhìn lại chính mình. Tiếp nối truyền thống đó, Tỳ-kheo Thích Lệ Minh đã phát tâm biên soạn và in ấn tác phẩm Hồng danh bửu sám (Saigon Books phát hành) - một nghi thức sám hối quen thuộc, gắn bó lâu đời với đời sống tu học của tăng ni, Phật tử khắp cả nước.

Hồng danh bửu sám được khởi nguồn từ truyền thống xưng niệm danh hiệu chư Phật như một cách thực hành sám hối sâu sắc. Mỗi chữ trong tên gọi đều hàm chứa ý nghĩa riêng: "Hồng" mang nghĩa lớn lao, thâm diệu; "Danh" là tôn hiệu chứa đựng công đức và trí tuệ của chư Phật; "Bửu" là viên ngọc quý có khả năng chuyển hóa khổ đau; "Sám" là dũng khí quay về nhìn lại chính mình. Bốn chữ ghép lại không chỉ là tên một nghi thức mà còn là lời nhắc nhở về hành trình tự soi chiếu nội tâm mà mỗi người học Phật đều cần thực hành.

Sách "Hồng danh bửu sám".

Đại đức Thích Lệ Minh chia sẻ rằng thông qua việc lễ Phật, sám hối và niệm danh hiệu Phật, người thực hành học cách buông bỏ phiền muộn, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, từng bước tìm lại sự thanh thản và bình yên nơi tự tâm.

Theo kế hoạch, Đại đức Thích Lệ Minh đã ký kết hợp đồng in ấn 5.000 bản để tặng đến các chùa, trung tâm tu học trên cả nước.

Phật sự này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ tăng ni nhiều tỉnh thành. Đây không đơn thuần là việc phân phối kinh sách mà còn là sự kết nối tâm linh, cùng chung nguyện vọng đưa pháp sám hối đến gần hơn với mọi người.

Tác giả Thích Lệ Minh.