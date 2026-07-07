Dồn dập biến cố

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn khó khăn nhất của bảo hiểm PJICO (PGI).

Ngày 7/7/2025, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Tổng giám đốc PJICO là ông Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang để điều tra về hành vi "nhận hối lộ". Cùng bị khởi tố còn có một số lãnh đạo và cán bộ phụ trách giám định, bồi thường xe cơ giới của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 15/5/2025, HĐQT PJICO đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang khỏi vị trí Tổng giám đốc do không còn đáp ứng điều kiện làm người đại diện theo pháp luật; ông Trần Hoài Nam cũng bị miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc.

Vụ án khiến hình ảnh và công tác quản trị của một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam chịu nhiều áp lực. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, PJICO phải đối mặt với biến cố lớn liên quan đến đội ngũ điều hành cấp cao.

Tuy nhiên, khó khăn của doanh nghiệp không chỉ đến từ yếu tố nội tại.

Giai đoạn 2020-2022, đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, nhu cầu bảo hiểm của nhiều doanh nghiệp suy giảm, trong khi thị trường bảo hiểm bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn.

Đến năm 2024, bão Yagi gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, khiến chi phí bồi thường bảo hiểm tài sản và xe cơ giới tăng mạnh. Đây là áp lực chung đối với toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Bước sang năm 2025, ngoài tác động từ thiên tai, thị trường còn chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt về giá. Hơn 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cùng hoạt động khiến nhiều công ty phải giảm phí, tăng hoa hồng và mở rộng điều khoản bảo hiểm để giữ khách hàng, tạo sức ép lớn lên biên lợi nhuận.

Theo PJICO, 2025 là năm doanh nghiệp phải đối mặt đồng thời với hậu quả thiên tai, môi trường cạnh tranh khốc liệt và sự cố liên quan đến lãnh đạo, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Vẫn tăng trưởng nhưng chậm hơn thị trường

Nhìn dài hạn, trong khoảng 10 năm gần đây, PJICO vẫn duy trì vị trí nhóm đầu về bảo hiểm phi nhân thọ.

Nếu loại trừ mảng bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp nằm trong nhóm ba công ty có doanh thu lớn nhất thị trường, sau PVI và Bảo Việt, với khoảng 6,7% thị phần năm 2025. Thế mạnh của PJICO vẫn là bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, hàng hải, năng lượng và khách hàng doanh nghiệp nhờ hệ sinh thái của Petrolimex.

Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn Covid-19, PJICO vẫn duy trì lợi nhuận dương, không xảy ra biến động lớn về tài chính và giữ được tăng trưởng doanh thu.

Ngay cả trong năm 2025 - thời điểm chịu tác động đồng thời từ thiên tai, cạnh tranh và biến cố lãnh đạo - doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.619 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 245,5 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh bức tranh chung của ngành với loạt lợi thế 'hơn người', mức tăng này rất khiêm tốn. Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường năm 2025 tăng khoảng 10,3%.

Đáng chú ý, trong năm 2025, nghiệp vụ chủ lực là bảo hiểm xe cơ giới của PJICO giảm 4,1%, xuống còn 1.572 tỷ đồng. Điều này phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc vốn đóng góp tỷ trọng doanh thu cao nhất của PJICO.

Sau biến cố nhân sự, doanh nghiệp đã kiện toàn bộ máy điều hành với việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là ông Trần Anh Tuấn, người đại diện theo pháp luật và 3 Phó Tổng giám đốc nhằm ổn định hoạt động.

Bước sang năm 2026, PJICO đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.238 tỷ đồng, tăng khoảng 10%, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 6%.

Kết quả quý I/2026 cho thấy tín hiệu khả quan khi doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 996 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 77,1 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp gần đây vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Triển vọng của PJICO và ngành bảo hiểm phi nhân thọ nhìn chung vẫn tích cực. Kinh tế tăng trưởng, đầu tư công quy mô lớn, số lượng ô tô lưu hành tiếp tục tăng và nhu cầu bảo vệ tài sản sau Covid-19, thiên tai sẽ tiếp tục tạo dư địa cho thị trường.

Song song với cơ hội là không ít thách thức. Cạnh tranh về giá, chi phí bồi thường do thiên tai, cháy nổ và tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, trong khi yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giám định, bồi thường và quản trị rủi ro ngày càng cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, lợi thế sẽ nghiêng về những doanh nghiệp có năng lực định phí tốt, kiểm soát bồi thường hiệu quả, tận dụng được hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Với PJICO, việc ổn định bộ máy quản trị sau biến cố, khôi phục niềm tin của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ là những yếu tố quyết định khả năng bứt phá trong giai đoạn tới.