Bắt đáy cổ phiếu PC1 sau biến cố lãnh đạo

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 sau khi Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII - đơn vị thành viên của CII - mua thêm gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên ngày 2/6.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII tăng từ 0,61% lên 1,55%, trong khi CII đang nắm giữ 4,22% vốn điều lệ PC1. Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan CII sở hữu 5,77% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp xây lắp điện hàng đầu Việt Nam.

Động thái của CII diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PC1 vẫn đang ở vùng giá thấp sau đợt lao dốc mạnh kéo dài nhiều tháng. Từ trên 30.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 3, thị giá PC1 đã giảm hơn 40%, xuống quanh 18.000-19.000 đồng/cổ phiếu sau biến cố liên quan đến dàn lãnh đạo.

Giữa tháng 5, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo chủ chốt của PC1 bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Biến cố này khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, biến cố còn khiến bộ máy quản trị của PC1 gặp khó khăn khi 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, buộc doanh nghiệp phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung nhân sự cấp cao.

Trở thành cổ đông lớn tại PC1, CII đang tính toán cơ hội gì? Ảnh: Hoàng Hà

Trong bối cảnh tâm lý thị trường còn nhiều e ngại, việc CII quyết định gia tăng sở hữu và trở thành cổ đông lớn được xem là một bước đi khá táo bạo. Các tổ chức tài chính thường ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng rõ ràng và ít rủi ro pháp lý. Việc đầu tư vào một cổ phiếu vừa trải qua cú sốc lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ nếu các vấn đề phát sinh tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng nhìn thấy một khía cạnh khác. Sau khi giảm sâu hơn 40%, định giá của PC1 được đánh giá là hấp dẫn hơn so với giai đoạn trước. Với những nhà đầu tư dài hạn, các biến cố ngắn hạn đôi khi tạo ra cơ hội mua được tài sản tốt với mức giá chiết khấu mạnh.

CII nhìn thấy gì ở PC1?

Lý giải về quyết định đầu tư, CII cho biết PC1 sở hữu danh mục các dự án năng lượng đang vận hành, bao gồm nhiều dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá FIT cùng các dự án sẽ đưa vào khai thác trong thời gian tới. Đây là lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, phù hợp với chiến lược mở rộng sang ngành năng lượng mà CII đã theo đuổi nhiều năm qua.

Thực tế, PC1 không chỉ là doanh nghiệp xây lắp điện đơn thuần. Sau hơn 60 năm phát triển, công ty đã trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực truyền tải điện tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia từ cấp điện áp 220kV đến 500kV, đồng thời đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tại nhiều công trình lớn.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi, PC1 đã xây dựng hệ sinh thái tương đối đa dạng gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, khai khoáng và bất động sản công nghiệp. Doanh nghiệp hiện vận hành 7 nhà máy thủy điện, đang triển khai thêm 2 dự án mới cùng cụm điện gió Quảng Trị công suất 144 MW.

Một điểm hấp dẫn khác là dự án khai thác niken - đồng tại Cao Bằng. Trong bối cảnh nhu cầu khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng và sản xuất pin tăng mạnh trên toàn cầu, mảng khai khoáng được kỳ vọng có thể trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy nền tảng hoạt động của PC1 vẫn khá tích cực. Quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 2.168 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng tới 86%. Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm nay 15.618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.056 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của PC1 tăng trưởng trong quý I/2026. Nguồn: PC1

Theo báo cáo tài chính năm 2025, PC1 sở hữu tổng tài sản gần 24.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 8.900 tỷ đồng. Dù tổng vay nợ ở mức hơn 11.700 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn duy trì lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn trên 5.200 tỷ đồng, tạo bộ đệm thanh khoản tương đối tốt.

Trong khi đó, CII là một "ông lớn" hạ tầng với tổng tài sản hơn 37.800 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026. Doanh nghiệp đang sở hữu nhiều tài sản hạ tầng giao thông, cấp nước và bất động sản đô thị có giá trị lớn tại khu vực TPHCM. Việc đầu tư vào PC1 giúp CII bổ sung thêm mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái hạ tầng là năng lượng.

Về dài hạn, triển vọng ngành điện Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Theo Quy hoạch điện VIII, nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo tiếp tục tăng mạnh cùng với quá trình công nghiệp hóa, phát triển trung tâm dữ liệu, sản xuất công nghệ cao và xu hướng điện hóa nền kinh tế. Điều này kéo theo nhu cầu rất lớn đối với các dự án nguồn điện, lưới truyền tải và năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, thương vụ của CII vẫn chứa đựng không ít rủi ro. Ngoài những thách thức cố hữu như biến động thủy văn, chi phí tài chính cao hay tính chu kỳ của ngành xây dựng, PC1 còn đối mặt với bài toán khôi phục niềm tin thị trường sau các biến cố pháp lý liên quan tới lãnh đạo cấp cao.

Dù vậy, nếu những vấn đề về quản trị được xử lý ổn thỏa và hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khoản đầu tư vào PC1 có thể trở thành một thương vụ mang tính chiến lược của CII trong quá trình mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Đây cũng có thể là lý do khiến đại gia hạ tầng Sài Gòn chấp nhận xuống tiền đúng vào thời điểm khó khăn nhất của một trong những doanh nghiệp xây lắp điện lớn nhất Việt Nam.