Kiến tạo chuẩn sống bền vững từ tầm nhìn quốc tế

Chính thức gia nhập thị trường bất động sản (BĐS) từ năm 2006, hành trình SkyWorld Development Berhad theo đuổi quyết tâm trở thành một nhà phát triển BĐS bền vững tại Malaysia. Với hơn 2 thập kỷ phấn đấu và vươn mình, SkyWorld đã từng bước xây dựng danh tiếng bằng hàng loạt dự án BĐS chất lượng mang đến tổ ấm trọn vẹn cho hàng vạn cư dân và trở thành một trong những nhà phát triển đô thị uy tín tại Malaysia.

Với định hướng “Make Living Better”, thông qua mỗi dự án SkyWorld tạo nên không gian sống trọn vẹn “từ nhà ra phố” như một tuyên ngôn về chất lượng sống bền vững và cộng đồng cư dân thịnh vượng. Thông qua, các dự án được phát triển theo tiêu chuẩn QLASSIC (chỉ số đánh giá chất lượng xây dựng tại Malaysia), thể hiện cam kết về chất lượng xây dựng và giá trị an cư lâu dài.

Dự án SkyLuxe on the Park Residences đã giành giải Bạc Thế giới tại FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2025 Nguồn: SkyWorld Development (Việt Nam)

Chính những nỗ lực lấy giá trị sống làm trung tâm trong mọi quyết định, các dự án mang thương hiệu SkyWorld không chỉ được đón nhận bởi cư dân thế hệ mới mà còn được ghi nhận thông qua hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Những giải thưởng này không chỉ phản ánh cam kết của SkyWorld trong việc mang đến dự án BĐS chất lượng cao, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự đổi mới trong phát triển đô thị bền vững.

Điển hình như dự án SkyLuxe on the Park Residences (thuộc dòng Sky-Signature) đã nhận giải Bạc Thế giới tại FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2025 (mệnh danh "giải Oscar của ngành BĐS") ở hạng mục Nhà ở cao tầng. Trong năm 2024, SkyWorld đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng lớn và uy tín như The Edge Malaysia Affordable Urban Housing Excellence Award 2024. Đặc biệt, SkyWorld đã xuất sắc giành giải Vàng cho dự án SkyAwani 3 Residences tại Setapak, Kuala Lumpur tại FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2024.

Sự kiện khởi công dự án nhà ở “giá phải chăng” lớn nhất Malaysia được ông YAB Dato Seri Anwar Ibrahim - Thủ tướng Malaysia (giữa) chủ trì. Nguồn: SkyWorld Development (Việt Nam)

Với SkyWorld, phát triển đô thị bền vững không chỉ là lời tuyên ngôn, mà là hành trình được kiểm chứng qua từng dự án. Gần đây nhất, SkyWorld khởi công dự án nhà ở “giá phải chăng” lớn nhất Malaysia. SkyWorld kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp khi có công viên cảnh quan trên cao lớn nhất Penang; căn hộ “healthy home” với ánh sáng và gió tự nhiên; tổ hợp thể thao tiêu chuẩn; sân chơi trẻ em; kết nối cộng đồng thông minh qua ứng dụng SkyWorld Connects…

Chu kỳ mới và bước đi chiến lược của SkyWorld tại Việt Nam

Trong chu kỳ mới, SkyWorld xác định Malaysia và Việt Nam là hai thị trường chủ lực để tập trung phát triển. Nếu Malaysia tiếp tục đóng vai trò là nền tảng phát triển đã được khẳng định, thì Việt Nam được xem là thị trường chiến lược với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống ngày càng rõ nét.

SkyWorld đã dành nhiều năm nghiên cứu thị trường Việt Nam, từ xu hướng đô thị hóa, tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu đến sự thay đổi trong nhu cầu sống của thế hệ cư dân mới. Đại diện SkyWorld cho biết, Việt Nam không chỉ là thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng mà còn đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về chuẩn mực sống đô thị.

Căn hộ “healthy home” thành công tại Malaysia được tạo nên từ 4 yếu tố: ánh sáng - thiên nhiên - không khí & nguồn nước - kết nối cộng đồng. Ảnh phối cảnh dự án: SkyWorld Development (Việt Nam)

Chính sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển đô thị bền vững đã trở thành nền tảng để SkyWorld lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng toàn cầu. Theo đó, SkyWorld đã hoàn tất thương vụ mua 1ha tại phường Lái Thiêu, TP.HCM (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ). Khu đất được quy hoạch xây dựng một tòa tháp cao tối đa 40 tầng có vị trí liền kề siêu thị Lotte Mart (100m), bệnh viện quốc tế Becamex, nhiều khu công nghiệp lớn… Vào năm 2023, SkyWorld cũng đã mua lại lô đất tại phường 16, quận 8, TP.HCM (cũ), dự kiến triển khai dự án chung cư 28 tầng trên diện tích 0,52ha.

“Chúng tôi nhận thấy người mua nhà Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, sức khỏe và giá trị cộng đồng, diện tích căn hộ phù hợp cho cả gia đình. Điều này hoàn toàn tương đồng với triết lý phát triển ‘Make Living Better’ mà SkyWorld đã theo đuổi và thành công tại Malaysia. Tại Việt Nam, chúng tôi không lựa chọn tiếp cận thị trường bằng những sản phẩm nhà ở đơn thuần, mà mang đến một triết lý sống đã được kiểm chứng tại Malaysia - căn hộ “healthy home” với hệ sinh thái toàn diện từ thiết kế, tiện ích đến chất lượng sống tốt”, đại diện SkyWorld chia sẻ.

Các dự án của SkyWorld hầu hết đều được chứng nhận xanh và tuân thủ tiêu chuẩn QLASSIC hàng đầu. Ảnh: SkyWorld Development (Việt Nam)

Đây được xem là bước khởi đầu trong chiến lược kiến tạo chuẩn sống mới tại Việt Nam, nơi không gian sống được thiết kế xoay quanh sức khỏe, sự kết nối cộng đồng và tính bền vững của đô thị. Thông qua đó, SkyWorld từng bước hiện thực hóa vai trò “City Developer”, góp phần nâng tầm chuẩn sống đô thị Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể nói, khi nhu cầu nhà ở dịch chuyển từ “có nơi để ở” sang “có nơi để tận hưởng cuộc sống”, SkyWorld không chỉ tạo dựng không gian bền vững mà còn mở ra chuẩn an cư mới cho thế hệ tương lai.

(Nguồn: SkyWorld Development - Việt Nam)