Giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao:

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc vừa ban hành thông báo về việc kê khai, kiểm đếm để thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ diện tích Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại diện Ban quản lý cho biết, hiện đơn vị đang tích cực triển khai công tác kê khai, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, vẫn còn một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng.

Để đảm bảo tiến độ dự án và quyền lợi hợp pháp của người dân, Ban quản lý đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn thực hiện kê khai, kiểm đếm.

Theo đó, sau ngày 20/4, các chủ sử dụng đất không đến liên hệ thực hiện kê khai, kiểm đếm, Ban quản lý sẽ báo cáo UBND xã Hòa Lạc để lập hồ sơ kiểm đếm vắng chủ theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

“Mọi quyền lợi liên quan bị ảnh hưởng do việc chậm trễ, các chủ sử dụng đất phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, thông báo nêu rõ.

Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Hà Nội Mới

Thống kê cho thấy, trên địa bàn xã Hòa Lạc hiện có nhiều thửa đất rơi vào tình trạng “vắng chủ”. Cụ thể, thôn 1 có 8 thửa; khu vực xã Tân Xã cũ có 27 thửa; thôn 8 (xã Bình Yên cũ) có 76 thửa và thôn 3 (xã Thạch Hòa cũ) có 33 thửa.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án, ngày 13/4, UBND xã Hòa Lạc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 2 tổ công tác liên ngành nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB phần diện tích còn lại của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hai tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân; tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc đất. Đồng thời lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các tổ cũng sẽ tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, tổng diện tích cần GPMB còn lại trên địa bàn xã Hòa Lạc là hơn 93,8ha. Trong đó, khoảng 71,17ha, tương ứng với 1.390 thửa đất, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Lộ trình cụ thể được đặt ra hoàn thành kiểm đếm trong tháng 4; lập và công khai phương án bồi thường trong tháng 5; phê duyệt và chi trả trong tháng 6/2026.

Đối với công tác tái định cư, địa phương dự kiến bố trí khoảng 7,4ha đất ở cho 370 hộ dân bị thu hồi đất nhằm đảm bảo ổn định đời sống.

UBND xã Hòa Lạc cũng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án và giải ngân kinh phí ngay sau khi hoàn tất các bước, đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân theo quy định.