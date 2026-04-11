Theo Báo cáo Thị trường bất động sản TPHCM quý I/2026 do Savills vừa công bố, quỹ đất và nguồn cung hạn chế đã khiến đa số sản phẩm biệt thự, nhà liền kề ở thành phố có mức giá rất cao. Giá sơ cấp trung bình là khoảng 200 triệu đồng/m2.

Toàn bộ các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề tại TPHCM đang tập trung ở phân khúc có mức giá từ 20-50 tỷ đồng/căn, khiến phân khúc này trở nên nhạy cảm và có lượng bán ra khá khiêm tốn so với các sản phẩm bất động sản khác trên thị trường.

Trong quý I/2026, nguồn cung biệt thự, nhà liền kề mới tại thị trường TPHCM là 2.900 căn. Thị trường ghi nhận lượng 300 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 11%. Trong đó, các sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản này đang được giao dịch chủ yếu ở Cần Giờ và khu Đông của TPHCM.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam cho biết thêm, trước đây, nguồn hàng biệt thự, nhà liền kề trong các dự án tại TPHCM là chưa có nhiều nên mức giá các sản phẩm bất động sản này thường ở mức trên 100 tỷ đồng/căn và giới hạn khả năng mua của khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi thị trường xuất hiện một dự án tại khu vực Cần Giờ, mức giá đã xuống mức thấp hơn. Cụ thể, tại đây, một căn nhà liền kề với diện tích nhỏ có giá khoảng 15 tỷ đồng/căn; biệt thự diện tích 150-200m2 có giá 20-30 tỷ đồng/căn; các căn dinh thự mặt biển có giá khoảng 30-50 tỷ đồng/căn.

Mức giá có thấp hơn so với các sản phẩm bất động sản tương tự ở các quận cũ của TPHCM, song bà Hương nhận định, đây vẫn là phân khúc bất động sản chọn lọc khách.

“Biệt thự, nhà liền kề ở trong các dự án tại TPHCM thì phải khẳng định là giới siêu giàu mới mua. Người giàu cũng khó mua nổi", bà nói thêm.

Không nằm ngoài xu hướng chuyển dịch của thị trường nhà ở tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, nguồn cung tương lai của phân khúc biệt thự, nhà liền kề cũng có xu hướng chuyển dịch ra các khu vùng ven hoặc khu vực ngoài trung tâm. Nguồn cung sẽ nằm ở quỹ đất dọc theo các tuyến cơ sở hạ tầng chính của chủ đầu tư.

Theo Savills, xu hướng dịch chuyển ra ngoại thành tiếp tục thúc đẩy sự phân hóa của thị trường, với khoảng 11.500 căn thuộc phân khúc này dự kiến được đưa ra thị trường.

Trong đó, khu vực ngoại thành chiếm 65%, dẫn dắt bởi Cần Giờ và Củ Chi nhờ quỹ đất lớn và hạ tầng sắp triển khai, tạo nền tảng cho các khu đô thị quy mô lớn. Khu Đông của thành phố cũng đóng góp tới 23% nguồn cung. Các dự án tại đây được hỗ trợ bởi tiến triển trong tháo gỡ pháp lý cũng như lợi thế quỹ đất của các chủ đầu tư uy tín.