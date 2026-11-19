Sáng 19/11, tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ), đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án như sau:

Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch phường), Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch phường) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông): 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng): 18-24 tháng tù treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Quan điểm luận tội của VKS cho rằng, tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình; có đủ căn cứ xác định nội dung vụ án như cáo trạng đã nêu.

Đối với tội Lừa dối khách hàng, bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối với người dân để mọi người tin tưởng mua nhà ở Dự án TC6 Kiến Hưng.

Đến nay, do các vi phạm về xây dựng dẫn đến các căn hộ của nhiều người dân không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 519 hộ dân, tương đương với số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 500 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, việc đưa bị cáo Thản ra xét xử là cần thiết.

Đối với các bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS cho rằng, các bị cáo này đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để giải quyết các sai phạm, dẫn đến hậu quả vụ án.

Hành vi của các bị cáo này còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào việc quản lý xây dựng đô thị, gián tiếp gây thiệt hại cho các khách hàng của ông Thản.

Đối với hành vi phạm tội của “đại gia điếu cày”, đại diện VKS cho rằng bị cáo Thản đã chỉ đạo việc xây dựng vi phạm, hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm về việc này.

Tuy nhiên, đại diện VKS cũng nhắc đến việc ông Thản đã tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động chuẩn bị nguồn tiền hơn 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Thản đã hơn 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên theo đại diện VKS, có thể áp dụng cho bị cáo được hưởng án tù treo.

Đối với các bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS cho rằng có thể cho các bị cáo này được hưởng án tù treo cũng đủ răn đe, phòng ngừa chung.

Về dân sự, đối với các căn hộ nhà thấp tầng phải di dời, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes phải trả lại tiền cho các bị hại; buộc bị cáo Thản phải liên đới bồi thường cho người bị hại và người liên quan tổng số tiền theo kết luận định giá tại thời điểm tháng 7/2026.