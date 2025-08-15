Đoạn video dài 28 giây ghi lại cảnh một đại gia đình khệ nệ mang theo đủ loại đồ ăn, thức uống khi du lịch, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok.

Video được đăng kèm dòng chú thích: “Đây là gia đình tôi khi đi du lịch Suối Tiên trong 5 tiếng đồng hồ”. Trong clip, các thành viên tất bật nấu cơm, kho sườn, xào rau… rồi đóng hộp, cho vào túi lớn để mang theo.

Đại gia đình mang đồ ăn khi đi du lịch. Video: NVCC

Tại điểm du lịch, cả nhà trải bạt, mở hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn và cùng nhau thưởng thức. Ngoài cơm trắng, sườn kho, họ còn đem theo nước lọc, bia và nhiều món ăn kèm để có một bữa trưa trọn vẹn.

Video nhận được gần 50.000 lượt “thả tim” và hàng loạt bình luận trái chiều:

“Vui, ý nghĩa và tiết kiệm. Chuyến đi thế này sẽ để lại kỷ niệm đẹp cho các thành viên”; “Nhiều người cứ chê tay xách nách mang chứ tôi thấy ăn như vậy ngon, an toàn mà tiết kiệm”; “Ai khen thì khen chứ tôi chê nha. Đi du lịch là để thư giãn và tận hưởng chứ đâu phải hành xác”...

Trao đổi với PV VietNamNet, Ngọc Trân (SN 2002, Quận 3, TPHCM) xác nhận mình là người quay và đăng tải video. Clip được ghi lại trong chuyến du lịch Suối Tiên – cách trung tâm TPHCM khoảng 20km – của gia đình cô vào ngày 12/7 vừa qua.

“Tôi bất ngờ khi video thu hút gần 1 triệu lượt xem và cho đến giờ vẫn lên xu hướng”, Trân nói.

Khoảnh khắc cả gia đình quây quần ăn uống trong chuyến du lịch

Theo cô, đây là chuyến đi của gia đình cùng họ hàng bên ngoại, tổng cộng khoảng 15 người. Chuyến du lịch trong ngày bắt đầu lúc 10h và kết thúc lúc 16h.

Sáng sớm trước khi xuất phát, mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn: Chiên cánh gà, kho sườn, kho vịt, xào rau, nấu cơm và các món chay. Tất cả được xếp gọn gàng vào hộp, bỏ vào túi lớn. Không khí chuẩn bị rộn ràng và đầy tiếng cười.

“Đoàn nhà tôi có nhiều trẻ nhỏ. Mọi người lo ăn bên ngoài sẽ không đủ no, lại không vệ sinh. Nấu đồ ăn đem đi dẫu cực chút nhưng ăn uống lại no nê... Chưa kể, gia đình quây quần, không khí rất vui vẻ và ấm áp”, Ngọc Trân chia sẻ.

Không khí vui vẻ và đầm ấm

Tới điểm du lịch, cả đoàn tham quan, xem kịch, mua sắm tại lễ hội trái cây và tắm suối. Buổi trưa, họ tụ họp ở một nơi rộng rãi, trải bạt, bày đồ ăn và cùng nhau dùng bữa. Trân vui khi thấy ai cũng thoải mái, thư giãn và thưởng thức ngon lành.

“Đồ ăn còn thừa, nhà tôi đem về, rồi buổi tối tụ họp ăn nốt. Chuyến đi thành công và vui vẻ ngoài mong đợi”, Trân chia sẻ.

Trân cho biết, bên cạnh nhiều lời ủng hộ, cô cũng nhận không ít bình luận khiếm nhã nhưng không để tâm. Với cô, quan trọng nhất là cảm xúc của gia đình. Ai cũng cảm nhận được niềm vui sum họp, khoảnh khắc bên nhau trở thành kỷ niệm đáng nhớ, vậy là đủ.

Ngọc Trân chụp hình cùng anh trai trong chuyến du lịch

“Cực chút nhưng vui, đâu phải nhà nào cũng đoàn kết và làm được như gia đình tôi.

Mẹ và các dì tôi cũng như bao người phụ nữ khác, luôn muốn được tự tay nấu ăn cho gia đình, vừa an toàn, vừa tiết kiệm. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần có tiền vào nhà hàng ăn là xong, không cần phải thức khuya dậy sớm nấu nướng, tay xách nách mang. Nhưng nhà tôi lại thấy đó là niềm vui.

Tùy vào lối suy nghĩ mà mỗi người, mỗi nhà sẽ chọn cho mình một cách tận hưởng riêng”, Trân chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC