Hôm nay (30/10), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo trạng, ngày 20/7/2023, ông Bùi Văn Huynh (nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty ở Hải Dương) được King Club mở thẻ chơi game có thưởng với tên “Mr Calla”.

Từ ngày 7/2 đến 21/6/2024, ông Huynh đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức đặt cược vào game Baccarat, với tổng số tiền hơn 15 triệu USD (hơn 364 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất là hơn 1,4 triệu USD (hơn 35 tỷ đồng). Cáo trạng xác định ông Huynh thua hơn 730 nghìn USD (hơn 17 tỷ đồng).

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Huynh thừa nhận cáo buộc. Bị cáo khai được một người Hàn Quốc rủ vào chơi bạc tại khách sạn Pullman. Khi vào chơi, ông Huynh phải xuất trình chứng minh thư và cung cấp số điện thoại cho nhân viên. Sau đó, bị cáo được cấp một thẻ để cắm vào máy chơi; thẻ này mang tên nước ngoài, không phải tên của bị cáo.

“Khi đó, bị cáo không nhận thức được đó là vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ biết vào đó là khu vực trò chơi điện tử có thưởng. Bị cáo chỉ chơi duy nhất trò Baccarat. Tiền dùng để chơi bạc, bị cáo nộp bằng USD, sau đó nhân viên sòng bài nhận tiền và đưa lại thẻ bằng giấy để bỏ vào máy chơi”, ông Huynh khai.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Vẫn theo lời khai của ông Bùi Văn Huynh, khi kết thúc, nhân viên rút thẻ ra và bấm máy, máy sẽ nhả ra một tờ giấy. Bị cáo mang tờ giấy này ra quầy thu ngân để quy đổi ra tiền mặt. Mỗi lần bị cáo chơi tại King Club kéo dài vài tiếng đồng hồ. Lần sau đến, nhân viên lại cắm thẻ vào để bị cáo chơi tiếp.

Bị cáo Huynh khai đã đến King Club đánh bạc nhiều lần, hiện không nhớ chính xác, nhưng thừa nhận con số nêu trong cáo trạng. “Bị cáo chỉ nhận thức đó là trò chơi điện tử có thưởng, là cơ sở kinh doanh hợp pháp. Khi được CQĐT mời lên làm việc, bị cáo mới biết đó là phạm pháp”, bị cáo khai.

Trả lời HĐXX về nguồn gốc số tiền hơn 15 triệu USD dùng để đánh bạc, ông Huynh khai đây là tiền do mình tiết kiệm, tích lũy được.

Bị cáo Huynh cho rằng việc mình bị truy tố tội Đánh bạc là không oan.

“Do hạn chế về nhận thức, bị cáo không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, bị cáo mới hiểu được đó là hành vi phi pháp”, ông Huynh khai.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) bị cáo buộc tội “Tổ chức đánh bạc”. Ông Lâm có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh tim.

Luật sư của ông Lâm cho hay, thân chủ mình thừa nhận cáo buộc của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo cũng xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, ông Lâm biết việc ông Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club nhưng vẫn tham gia quản lý. Do đó, ông Lâm bị xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho “ông trùm” Kim In Sung tổ chức đánh bạc.

Ngoài tiền lương, bị cáo Lâm khai được thưởng 250 triệu đồng/tháng, lấy từ khoản chi phí cố định hàng tháng còn dư.