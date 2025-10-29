Ngày 29/10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần công bố cáo trạng.

Trong số 141 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 5 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Cho Choon Keun (SN 1973), Choi Jin Bok (SN 1966), Shim Hawn Hee (SN 1996, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Phan Trường Giang (SN 1972, Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Việt Hải Đăng) và Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

Có 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc”, trong đó có nhiều bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, y tế, văn hóa.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Một trong số những đại gia “vung tiền” đánh bạc tại khách sạn Pullman phải kể đến ông Bùi Văn Huynh (nhân viên kỹ thuật xây dựng một công ty ở Hải Dương). Theo cáo buộc, ngày 20/7/2023, ông Huynh được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mr Calla”.

Từ ngày 7/2 - 21/6/2024, ông Huynh đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Baccarat, với tổng số tiền hơn 15 triệu USD (tương đương hơn 364 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 35 tỷ đồng). Ông Huynh thua hơn 730 nghìn USD (tương đương hơn 17 tỷ đồng).

Cùng phạm vào tội “Đánh bạc” như ông Huynh còn có ông Vũ Phong. Ngày 29/7/2020, ông Phong được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mr Tom”. Từ ngày 4/2 - 10/6/2024, đại gia này đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Slot, Baccarat.

Tổng số tiền mà ông Phong đã “nướng” vào sòng bài ở khách sạn Pullman được xác định là hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 257 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất ông Phong đã bỏ ra số tiền hơn 479 nghìn USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 35 tỷ đồng).

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman. Ảnh: CTV

Một đại gia khác bị truy tố tội Đánh bạc là bà Vũ Thị Tuyết Mai (doanh nhân). Kết quả điều tra xác định, 17/2/2022, bà Mai được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mrs Joana”. Từ 6/2-22/6/2024, nữ đại gia này đã đánh bạc 66 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (tương đương hơn 235 tỷ đồng).

Lần chơi nhiều nhất, bà Mai bỏ ra hơn 491 nghìn USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Bà Mai thua bạc số tiền tương đương hơn 15 tỷ đồng.

“Nhân vật đặc biệt” từng được nhắc đến trong các bài báo trước đó là ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Bị can Nguyễn Đức Long (kỹ sư xây dựng, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Vigracera) bị cáo buộc từ 4/2-23/5/2024 đã đánh bạc 103 lần bằng hình thức đặt cược chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc tương đương hơn 102 tỷ đồng, bị thua khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) cũng mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2-6/2024, “Mr Lucky one” đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (tương đương hơn 102 tỷ đồng), thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Một doanh nhân tên Nguyễn Anh Linh cũng bị truy tố tội "Đánh bạc" khi đã chi số USD tương đương hơn 65 tỷ đồng để đánh bạc 79 lần bằng hình thức đặt cược chơi Slot, Roulette, Baccarat. Đại gia này bị thua số USD tương đương gần 10 tỷ đồng.