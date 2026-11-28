Chiếc siêu xe Ferrari Purosangue màu xanh rêu giá hơn 39 tỷ vừa được đại gia Hà Nội mua về, bổ sung vào bộ sưu tập xe gần trăm tỷ.

Thời gian qua, phong trào chơi xe của các đại gia phía Bắc có phần suy giảm. Số lượng siêu xe, xe siêu sang được nhập khẩu về khá ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài chiếc. Đáng chú ý trong số đó là chiếc Rolls-Royce Phantom sơn hai tông màu đỏ-đen và một chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ.

Ảnh: Nguyễn Quang Anh

Mới đây, trên một hội nhóm về siêu xe đã lan truyền hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari Purosangue khác xuất hiện tại Hà Nội. Theo tìm hiểu PV báo VietNamNet, đây là một trong hai chiếc Purosangue về tay đại gia Hà thành tính đến nay. Chưa rõ cả hai chiếc nhập khẩu bởi đại lý tư nhân hay chính hãng.

Ảnh: Phan Vũ Lê Minh

Khác với chiếc đầu tiên, siêu SUV này có màu sơn xanh rêu ở ngoại thất khá đặc biệt. Đáng chú ý, garage của vị chủ nhân này hiện đã có sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe trị giá hàng chục tỷ đồng như Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 và Rolls-Royce Phantom.

Ảnh minh họa

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 06 năm 2023, Ferrari Purosangue được công bố mức giá chính hãng khoảng 39 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn mua thêm và chi phí lăn bánh. Con số này thậm chí cao hơn giá bán của đối thủ Aston Martin DBX707 và Lamborghini Urus Performante cộng lại tại thời điểm đó (khoảng 38,3 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Ferrari Purosangue là một trong những mẫu xe đặc biệt nhất của thương hiệu siêu xe đến từ Italy. Không đi theo công thức SUV truyền thống, mẫu xe này kết hợp kiểu dáng gầm cao với cấu hình 4 cửa (2 cửa sau mở ngược), 4 chỗ ngồi độc lập cùng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L.

Ảnh minh họa

Chưa rõ nội thất chiếc siêu SUV giá triệu đô của đại gia Hà Nội mang tông màu gì, song thiết kế trên mẫu xe này gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa sang trọng và thể thao rất riêng.

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Hàng ghế thứ hai có 2 ghế ngồi độc lập và ngăn cách bằng bệ tỳ tay cố định như một số mẫu SUV siêu sang (Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga) nhưng sử dụng kiểu ghế thể thao.

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“Trái tim” của Ferrari Purosangue là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 716 Nm. Kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Ảnh: Phan Quốc Lâm

Hiện tại, thị trường Việt Nam đã có không dưới 3 chiếc Ferrari Purosangue, bao gồm hai chiếc của đại gia Hà Nội và một chiếc của đại gia miền Nam chưa rõ danh tính. Với mức giá sau thuế lên tới 39 tỷ đồng, mẫu siêu SUV này sẽ kén khách khi giá bán cao hơn các đối thủ cùng phân khúc rất nhiều.

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