ẤN ĐỘ - Một nhóm thanh niên đứng nhảy múa trên nóc chiếc Mahindra Thar, ngang nhiên cản trở giao thông, khiến hai xe cứu thương phía sau không thể di chuyển.

Theo video được tài khoản Piyush Rai đăng tải trên mạng xã hội X, một chiếc xe SUV hiệu Mahindra Thar CRDi màu đen di chuyển trên đường Bachhlauta, gần trang trại Baba, thuộc Hapur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Một thanh niên trèo ra từ cửa sổ trời lắp thêm, sau đó ba người khác cũng lần lượt đứng lên nóc xe và nhảy múa.

Đáng chú ý, chiếc Thar di chuyển sai làn đường, chắn ngang lối đi, trong khi phía sau có hai xe cứu thương đang bị mắc kẹt. Một xe cứu thương đã bật còi báo động nhưng nhóm thanh niên và những phương tiện phía trước vẫn không nhường đường.

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra ngày 16/11/2026. Một trong hai xe cứu thương được cho là đang chở bệnh nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời gian các phương tiện khẩn cấp bị cản trở cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chưa được xác nhận.

Sau khi video lan truyền, cảnh sát Babugarh đã vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng xác định chiếc Thar có biển số UP-17 N-6466 thông qua camera giám sát. Cảnh sát lập hồ sơ vụ việc đối với tài xế chưa rõ danh tính, với các cáo buộc liên quan đến lái xe nguy hiểm, gây nguy hiểm cho người khác và cản trở giao thông.

Theo các báo cáo, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tên Shaukeen, đồng thời thu giữ một chiếc Mahindra Scorpio được cho là có liên quan. Cơ quan chức năng cũng lập biên bản phạt 20.500 rupee (khoảng 6 triệu đồng) đối với người điều khiển chiếc Thar. Đồng thời, phía cảnh sát đang tiếp tục xác minh danh tính những người còn lại xuất hiện trong video.

Tại Ấn Độ, hành vi không nhường đường cho phương tiện khẩn cấp như xe cứu thương, xe cứu hỏa có thể bị xử phạt theo Điều 194E của Luật Giao thông đường bộ. Mức phạt cho lần vi phạm đầu tiên là 10.000 rupee (khoảng 3 triệu đồng). Đối với hành vi vi phạm tiếp theo, hình phạt có thể lên tới 6 tháng tù giam.

(Theo CarToq)