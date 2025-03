Sáng nay (26/3), phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, chưa ghi được lời khai. Tuy nhiên căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan, có đủ cơ sở xác định, ông Thuyết thành lập và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 3 công ty Thành An, Danh và Tràng Thi.

Trong đó, bị cáo Thuyết đại diện pháp luật, TGĐ Công ty Thành An và trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán 3 công ty lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, một hệ thống phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh của 3 công ty và một hệ thống phản ánh không đúng số liệu kế toán tài chính của 3 công ty do sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của các công ty để hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Đến tháng 6/2021, bị cáo bỏ trốn khỏi Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo vợ là bị cáo Nguyễn Nhật Linh duy trì điều hành 3 công ty thực hiện theo các quy trình cũ.

Cáo buộc cho rằng, ông Nguyễn Đăng Thuyết là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của nhóm công ty Thành An, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã đặc biệt.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX công bố đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết gửi qua đường bưu điện đến tòa trước khi phiên xử diễn ra. Trong đơn đề ngày 1/3/2025, bị cáo Thuyết thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, cam kết sớm thu xếp về thi hành án, đồng thời khắc phục hậu quả.

Đại gia này cho biết, do điều kiện khách quan nên không thể có mặt tại Việt Nam để tham dự phiên tòa và đề nghị được xét xử vắng mặt. Bị cáo là người giám hộ duy nhất của các con đang học xa nên chưa thể về nước.

Bị cáo bày tỏ sự tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định không khiếu nại nội dung kết luận điều tra, cáo trạng và sắp tới sẽ là bản án. Theo trình bày trong đơn, bị cáo Thuyết cho rằng, các đồng phạm trong vụ án chỉ làm theo sự phân công, phần lớn không được hưởng lợi, ngoại trừ một số ít người nhưng không có chủ đích từ trước.

“Trước HĐXX, tôi xin nhận tất cả các trách nhiệm về những vi phạm về kế toán xảy ra lại ba doanh nghiệp giai đoạn 2017-2022 như truy tố… Với các đồng nghiệp, thực chất họ làm việc theo sự phân công, khi làm việc họ không hiểu hết tính chất sự việc, họ đã tin tưởng tôi, tin tưởng công ty nên mới vi phạm”, lá đơn viết.

Về người vợ đang bị xét xử, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đề nghị HĐXX xem xét vai trò của từng cá nhân, xem xét hoàn cảnh gia đình vợ bị cáo đang rất khó khăn, cho vợ bị cáo được hưởng hình phạt thấp nhất. Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cũng bày tỏ mong muốn HĐXX, đại diện VKS xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho bản thân bị cáo và mong HĐXX khoan hồng cho các bị cáo khác.

Đây là lần thứ hai đại gia Nguyễn Đăng Thuyết bị đưa ra xét xử vắng mặt. Liên quan đến vụ AIC, hồi tháng 1/2023, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, theo đó, ông Thuyết nhận án 30 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 5/2023, tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC, luật sư của ông Nguyễn Đăng Thuyết cho biết, ông Thuyết trực tiếp gửi đơn kháng cáo từ Mỹ về. HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, ông Thuyết từ Mỹ có gửi đơn kháng cáo nhưng đơn không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, bị cáo cũng chưa trình diện, không có căn cứ chứng minh thân nhân nên không đủ căn cứ xác định đơn kháng cáo là của bị cáo Thuyết. HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông Thuyết.