Thoái hết vốn trước 31/12/2025

Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) vừa thống nhất thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), theo nghị quyết của HĐQT mới đây.

Cụ thể, VTR muốn hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn góp - là hơn 18,463 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng khoảng 14,1% cổ phần tại Vietravel Airlines, trước ngày 31/12/2025. Giá trị giao dịch được xác định dưới 10% tổng giá trị tài sản của Vietravel, căn cứ theo báo cáo tài chính quý III của VTR đã được kiểm toán nội bộ.

Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020, vốn 700 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành hãng hàng không du lịch của Việt Nam. Khi đó, Vietravel nắm 100% vốn điều lệ của hãng.

Tháng 1/2021, Vietravel Airlines thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên.

Tuy nhiên, rủi ro ập đến khi hãng hàng không tư nhân non trẻ này đối mặt với đại dịch Covid-19, có những thời điểm mọi hoạt động bị ngưng trệ. Điều này khiến Vietravel Airlines lâm vào cảnh khốn khó, như lời cựu Tổng giám đốc Vũ Đức Biên từng chia sẻ “như con chim sau dịch Covid-19 chẳng còn một cọng lông".

Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Nam Khánh

Đầu tư vào hàng không, vốn được coi là “cuộc chơi đốt tiền”, khiến công ty mẹ là Vietravel phải gồng mình gánh lỗ.

Báo cáo tài chính năm 2022 ghi nhận Vietravel Airlines lỗ 559 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu “bay” mất hơn 300 tỷ. Cùng với số lỗ 860 tỷ đồng của năm trước đó, tổng lỗ lũy kế của hãng lên tới 1.000 tỷ đồng sau 2 năm vận hành.

Để có dòng tiền duy trì hoạt động, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Vietravel Airlines khi đó, từng đề xuất xin được nâng tổng vốn đầu tư lên 8.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.000 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động và lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư.

Tuy nhiên, đề xuất này không thể thành hiện thực do vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật.

Số lỗ của Vietravel Airlines tiếp tục tăng lên gần 1.500 tỷ đồng vào năm 2023. Hãng bay rơi vào tình trạng mất sạch vốn chủ sở hữu và âm hơn 103 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2023. Bên cạnh đó là khoản nợ 1.186 tỷ đồng cần thanh toán cho đối tác, khách hàng và các tổ chức tín dụng.

Tín hiệu lạc quan le lói khi bước sang năm 2024, Vietravel Airlines lần đầu tiên báo lãi vào quý I với lợi nhuận ròng khoảng 10 tỷ đồng. Hãng cũng được phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng vào tháng 11 cùng năm. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T ngày 12/12/2024 trong vai trò cổ đông chiến lược, thực sự mang lại “sức sống mới” cho Vietravel Airlines.

Vài tháng sau, con trai bầu Hiển - ông Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Dưới sự điều hành của nhóm cổ đông mới, hãng đã tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, tiến hành mua thêm máy bay, mở rộng mạng đường bay.

Đổi chủ, có đổi vận?

Sau khi Vietravel thoái vốn, cơ cấu cổ đông tại Vietravel Airlines bao gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Với việc rút lui hoàn toàn của Vietravel, trong lộ trình tái cấu trúc, Vietravel Airlines sẽ chuyển đổi sang tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel, nhằm đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp và định vị thương hiệu riêng biệt trên thị trường hàng không Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai bên trên nền tảng hợp tác bình đẳng, linh hoạt.

Chia sẻ trên truyền thông, Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ cho hay, việc thoái vốn tại Vietravel Airlines là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp Vietravel tập trung hơn vào năng lực cốt lõi là du lịch - dịch vụ - thương mại, củng cố vị thế tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam.

Cùng với đó là tối ưu hóa nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Theo thông báo mới nhất, Vietravel Airlines cho biết sẽ tiến hành tái cấu trúc, đồng hành cùng nhà đầu tư chiến lược, tập trung tối ưu hóa mô hình vận hành và nâng cao năng lực quản trị. Song song đó, hãng triển khai các kế hoạch mở rộng đội tàu bay, phát triển thêm đường bay quốc tế và tái định vị thương hiệu, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh.

Đáng lưu ý, hãng cũng tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất và hãng hàng không quốc tế để mở rộng đội tàu bay lên 30-50 chiếc vào năm 2030, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Tuy nhiên, đến nay Tập đoàn T&T - đơn vị nắm số cổ phần lớn nhất (khoảng 75% vốn điều lệ), vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo của hãng.

Trong khi Vietravel Airlines đang tái cấu trúc mạnh, thị trường cũng ghi nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại. Cách đây khoảng một tháng, tờ BangkokPost đưa tin ông Tony Fernandes, Tổng Giám đốc điều hành Capital A Bhd (công ty mẹ hãng hàng không AirAsia), tiết lộ hãng đang trong giai đoạn đầu đàm phán mua cổ phần tại Vietravel.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của tập đoàn hàng không Malaysia tại Việt Nam - một trong những thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Với việc Vietravel thoái vốn, kế hoạch tiếp theo của AirAsia vẫn đang bỏ ngỏ. Không rõ ông chủ Tony Fernandes có tiếp tục đàm phán mua cổ phần tại Vietravel Airlines hay không khi hãng đã có chủ sở hữu mới và trong bối cảnh Việt Nam giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các hãng hàng không ở mức tối đa 34%.