Mới đây, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (gọi tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.

Trong vụ án này, bà Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vụ án, 22 người khác bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội Trốn thuế.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. Vốn điều lệ của công ty là 2.022 tỷ đồng, có 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, 2 cổ đông lớn là bà Chu Thị Thành (nắm giữ 77,15%) và con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa (SN 1982, còn gọi là Khoa “kim cương”, Khoa “Nam Phi” nắm giữ 22,77%).

Tập đoàn Thiên Minh Đức từng rất nổi tiếng ở Nghệ An.

Doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc, sau hơn 20 năm hoạt động. Theo đó, bà Chu Thị Thành là đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn trên cả nước.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn... ở nhiều địa phương.

Bà Chu Thị Thành cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long...

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 4/1/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Điều này dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, tại thời điểm 31/10/2022, một số đầu mối xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2022, có 6/15 đầu mối được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.

Tháng 4/2024, doanh nghiệp này cùng 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục bị Bộ Công Thương nhắc nhở phải nghiêm túc gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cũng trong năm 2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.

Đáng chú ý, theo danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 2/2025 mà ngành thuế Nghệ An công bố, Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu với số tiền nợ thuế hơn 1.081 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/1/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can. Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp.