Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Số tiền bị cưỡng chế là gần 940 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở TP Vinh, Nghệ An. (Ảnh: AK)

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức gồm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Quyết định của Cục Thuế Nghệ An cũng nêu rõ, đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Theo Lệnh thu ngân sách Nhà nước kèm theo quyết định trên ghi rõ, số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn nợ thuế là hơn 938 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 431 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 81 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 24 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp: 4,5 triệu đồng; tiền chậm nộp khác là hơn 367 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của công ty này, ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bà Chu Thị Thành cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long,...

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001.

Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn là của cả nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.