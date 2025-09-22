Ngày 22/9, Cục Thuế TP Cần Thơ vừa thông báo công khai "danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước".

Theo đó, cơ quan này thông tin về 409 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng tính đến ngày 31/8.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu khi nợ hơn 1.200 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Dầu khí Đông Phương nợ hơn 806 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận nợ hơn 634 tỷ đồng; Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Cần Thơ nợ hơn 192 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ nợ hơn 113 tỷ đồng...

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại TP Cần Thơ.

Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, những công ty này bị công khai nợ thuế do vi phạm Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 của Chính phủ.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại miền Tây và là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp còn hoạt động trong một số lĩnh vực khác như nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản...

Dầu khí Nam Sông Hậu được thành lập ngày 14/2/2012, do ông Mai Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp sở hữu 67 cửa hàng và 550 đại lý tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống 9 kho cầu cảng với tổng sức chứa hơn 500.000m3.