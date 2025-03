Ngành Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 2.

Theo thông báo, đến ngày 24/2, có 55 doanh nghiệp hoạt động tại địa phương này còn nợ thuế và các khoản thu khác, với số tiền hơn 1.286 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) khi nợ tới hơn 1.081 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Nghệ An, do bà Chu Thị Thành (SN 1960) là cổ đông sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Bà cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long,...

Bà Chu Thị Thành là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa (SN 1982).

Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: AK

Thiên Minh Đức được thành lập và hoạt động từ năm 2001, với hệ sinh thái gồm nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi...

Vào năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức có thời điểm nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn trong vòng một năm, từ tháng 7/2023-7/2024. Tháng 12/2023, bà Chu Thị Thành bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Tháng 4/2024, Thiên Minh Đức cùng 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục bị Bộ Công Thương nhắc nhở phải nghiêm túc gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cũng trong năm 2024, Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu 45 ngày do vi phạm điều kiện kinh doanh.

Ngày 17/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.

Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng đối với Thiên Minh Đức do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp số tiền hơn 2 tỷ đồng, tính đến 30/11/2024.