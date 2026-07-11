Đây là món quà ý nghĩa trường dành cho tân sinh viên K20 với nhiều suất học bổng giá trị - cao nhất lên tới 100% học phí toàn khoá, kèm hỗ trợ sinh hoạt phí lên tới 720 triệu toàn khoá.

Mùa tuyển sinh 2026, cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo lên 56 chương trình thuộc các khối ngành Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn, Mỹ thuật - Thiết kế..., trường Đại học Đại Nam tiếp tục dành 55 tỷ đồng cho quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính dành riêng cho tân sinh viên K20.

Là một trong những tân sinh viên nhận Học bổng Tài năng, Nguyễn Anh Tuấn, cựu học sinh Trường THPT chuyên Bình Long (Bình Phước) đã quyết định lựa chọn Đại học Đại Nam để theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Công nghệ bán dẫn dù có cơ hội học tập tại nhiều trường đại học khác.

Anh Tuấn sở hữu bảng thành tích nổi bật với Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm 2024, Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2024, Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2023, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 27 và Học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam năm 2024.

Chia sẻ về quyết định của mình, Anh Tuấn cho biết: "Học bổng Tài năng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của em trong suốt những năm học phổ thông mà còn tiếp thêm động lực để em tự tin theo đuổi con đường đã lựa chọn. "

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đại Nam cho biết, quỹ học bổng 55 tỷ đồng không đơn thuần là một chính sách tuyển sinh mà thể hiện quan điểm nhất quán của Nhà trường trong việc lấy người học làm trung tâm.

"Chúng tôi xây dựng quỹ học bổng 55 tỷ đồng không chỉ để ghi nhận những học sinh có thành tích xuất sắc, mà còn tiếp thêm cơ hội cho những bạn trẻ giàu khát vọng, có hoàn cảnh khó khăn hoặc sở hữu năng lực nổi trội ở nhiều lĩnh vực. Đại học Đại Nam mong muốn không một tài năng nào phải dừng lại vì điều kiện kinh tế và không một ước mơ đại học nào bị bỏ lỡ chỉ vì thiếu điểm tựa."

Điểm khác biệt trong chính sách học bổng của Đại học Đại Nam là được thiết kế theo hướng đa dạng và dài hạn.

13 chương trình học bổng, mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng

+ Học bổng Tài năng: Từ 50% đến 100% học phí toàn khóa, kèm cơ hội nhận hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 120 triệu đồng/năm đối với học sinh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc.

+ Học bổng Khuyến tài: Từ 50% đến 100% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có điểm xét tuyển đầu vào cao.

+ Học bổng Giáo dục: 10% học phí toàn khóa dành cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

+ Học bổng Tiếp sức: 20% học phí toàn khóa dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

+ Học bổng Quân đội - Công an: 10% học phí toàn khóa dành cho quân nhân xuất ngũ và con em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

+ Học bổng Tri ân: 10% học phí toàn khóa dành cho con, cháu của liệt sĩ và thương binh.

+ Học bổng "Người Đại Nam": Từ 10% đến 30% học phí toàn khóa dành cho người học hoặc người thân thuộc cộng đồng Đại Nam.

+ Học bổng Y tế: 30 triệu đồng (ngành Y khoa) và 20 triệu đồng (ngành Dược học, Điều dưỡng) dành cho con em cán bộ ngành y tế.

+ Học bổng "Nhà Tài chính Tương lai": 50% học phí học kỳ I dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

+ Học bổng Doanh nghiệp: 50% học phí học kỳ I dành cho tân sinh viên một số ngành theo chính sách của doanh nghiệp đồng hành.

+ Học bổng Tài năng Tiếng Anh: 50% học phí học kỳ I dành cho thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 6.5 trở lên.

+ Học bổng Tài năng thể thao: Từ 10% đến 100% học phí toàn khóa dành cho sinh viên có thành tích hoặc năng khiếu thể thao.

+ Học bổng Bệ phóng công nghệ: 01 laptop dành cho mỗi tân sinh viên nhập học ngành Khoa học máy tính.

Chi tiết danh sách học bổng: https://tuyensinh.dainam.edu.vn/vi/tin-tuc/dai-hoc-dai-nam-cong-bo-quy-hoc-bong-va-ho-tro-tai-chinh-tri-gia-55-ty-dong-cho-tan-sinh-vien-k20-nam-hoc-2026-2027

Đồng hành cùng sinh viên trong suốt hành trình đại học

Theo đại diện Nhà trường, học bổng chỉ là một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ người học. Đại học Đại Nam triển khai đào tạo theo chuẩn OBE, rút ngắn thời gian đào tạo ở hầu hết các ngành (trừ Y khoa), kết nối doanh nghiệp để sinh viên thực tập hưởng lương, hỗ trợ việc làm từ sớm và cam kết không tăng học phí trong toàn khóa.

Với quỹ học bổng 55 tỷ đồng, trường Đại học Đại Nam hướng tới mục tiêu giúp sinh viên giảm áp lực tài chính, phát triển năng lực toàn diện và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau tốt nghiệp.

Đăng ký xét tuyển tại: https://xettuyen.dainam.edu.vn/

(Nguồn: Trường Đại học Đại Nam)