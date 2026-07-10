Nhiều thí sinh nhầm lẫn giữa điểm sàn và điểm chuẩn.
Điểm sàn là mức điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển.
Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển chính thức của từng ngành sau khi các trường hoàn tất xét tuyển và lọc ảo.
Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như phổ điểm của từng năm.
Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30.
Điểm sàn được tính theo tổ hợp xét tuyển của từng ngành, không phải lấy ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT.
Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định riêng.
Điểm sàn chỉ là điều kiện để đăng ký xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển.
Dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng, theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT:
Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ 4/8 đến 17h ngày 10/8: Bộ GD-ĐT thực hiện lọc ảo.
Trước 17h ngày 13/8: Các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.
Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.
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