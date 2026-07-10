Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD-ĐT, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học sẽ lần lượt công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với từng ngành hoặc nhóm ngành.

Xem nhanh:
  • Điểm sàn và điểm chuẩn khác nhau thế nào?
  • Sau khi có điểm sàn, bao giờ công bố điểm chuẩn?
  • Danh sách các trường ở Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026
Điểm sàn và điểm chuẩn khác nhau thế nào?

Nhiều thí sinh nhầm lẫn giữa điểm sàn và điểm chuẩn.

Điểm sàn là mức điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển.
Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển chính thức của từng ngành sau khi các trường hoàn tất xét tuyển và lọc ảo.

Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như phổ điểm của từng năm.

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30.

Điểm sàn được tính theo tổ hợp xét tuyển của từng ngành, không phải lấy ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định riêng.

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Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huy
Sau khi có điểm sàn, bao giờ công bố điểm chuẩn?

Điểm sàn chỉ là điều kiện để đăng ký xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển.

Dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng, theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT:

Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ 4/8 đến 17h ngày 10/8: Bộ GD-ĐT thực hiện lọc ảo.
Trước 17h ngày 13/8: Các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.
Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Điểm sàn xét tuyển các trường đại học năm 2026 ở Hà Nội được VietNamNet cập nhật liên tục dưới đây:
Tên trường đại học tại Hà Nội Điểm sàn năm 2026
Đại học Quốc gia Hà Nội  Xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Khoa học Xã hội - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN Xem tại đây
Trường Đại học Ngoại thương Xem tại đây
Đại học Bách khoa Hà Nội  Xem tại đây
Trường Đại học Hà Nội  Xem tại đây
Đại học Kinh tế Quốc dân Xem tại đây
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xem tại đây
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Xem tại đây
Trường Đại học Dược Hà Nội  Xem tại đây
 Trường Đại học Y Hà Nội Xem tại đây
Học viện Kỹ thuật Mật mã Xem tại đây
Trường Đại học Luật Hà Nội  Xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Xem tại đây
Trường Đại học Công đoàn Xem tại đây
Trường có lĩnh vực pháp luật Xem tại đây
Trường đào tạo giáo viên (ngành sư phạm) Xem tại đây
Các trường đào tạo ngành sức khỏe Xem tại đây
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xem tại đây
 Trường Đại học Mở Hà Nội Xem tại đây
Học viện Phụ nữ Việt Nam Xem tại đây
Trường Đại học Thủy lợi  Xem tại đây
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xem tại đây
Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) Xem tại đây
Trường ĐH Mỏ - Địa chất Xem tại đây
Học viện Ngân hàng Xem tại đây
Học viện Bưu chính Viễn thông  Xem tại đây
Các trường quân đội  Xem tại đây
Đại học công nghiệp  Xem tại đây
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  Xem tại đây
Trường ĐH Giao thông Vận tải  Xem tại đây

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