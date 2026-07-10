Điểm sàn và điểm chuẩn khác nhau thế nào?

Nhiều thí sinh nhầm lẫn giữa điểm sàn và điểm chuẩn.

Điểm sàn là mức điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển.

Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển chính thức của từng ngành sau khi các trường hoàn tất xét tuyển và lọc ảo.

Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn và phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như phổ điểm của từng năm.

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30.

Điểm sàn được tính theo tổ hợp xét tuyển của từng ngành, không phải lấy ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định riêng.