Vị thế học thuật vững vàng - Nền móng cho tương lai

Ngày 15/4/2025, Trường Đại học Phenikaa trở thành Đại học Phenikaa theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22/7/2025, Nhà trường nhận Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động, trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình Đại học - Doanh nghiệp.

Chỉ sau hơn 6 năm tái cấu trúc, Phenikaa đã vươn lên Top 5 bảng xếp hạng SCImago 2025 tại Việt Nam, sở hữu hơn 2.600 công bố quốc tế ISI/Scopus (70% thuộc nhóm Q1, Q2) và là cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đầu tiên lọt Top 1.000 Nature Index thế giới. Đây là “tấm hộ chiếu” để học viên và nghiên cứu sinh (NCS) bước vào cộng đồng học thuật quốc tế với uy tín và sự công nhận rộng rãi.

Với nền tảng ấy, chương trình Sau đại học tại Phenikaa được xây dựng theo chuẩn quốc tế, nội dung cập nhật theo xu hướng nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn. Học viên không chỉ học trên giảng đường mà còn tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh, kết nối với mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, mở rộng tầm nhìn và cơ hội nghề nghiệp.

Đội ngũ giảng viên - Người dẫn dắt, truyền cảm hứng

Đội ngũ giảng viên Phenikaa gồm nhiều chuyên gia đầu ngành, từng học tập và nghiên cứu ở các trường, viện uy tín trong và ngoài nước. Không chỉ giỏi chuyên môn, họ tận tâm đồng hành cùng học viên từ khi khởi thảo đề tài đến khi công bố kết quả. Thành công của học viên Phenikaa phản ánh rõ triết lý “lấy người học làm trung tâm” và môi trường học thuật giàu cảm hứng.

Dưới sự hướng dẫn của GS.TS Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano, ThS. Nguyễn Tuấn Anh - ngành Khoa học Vật liệu đã giành học bổng danh giá Presidential Fellowship trị giá 37.000 USD/năm trong 5 năm (bao gồm toàn bộ học phí) để theo học Tiến sĩ tại University of South Florida (Mỹ).

Câu chuyện của ThS. Mai Quân Đoàn, học viên cao học khóa 1 ngành Khoa học Vật liệu cũng là minh chứng tiêu biểu. Ngay từ năm đầu, anh tham gia nhóm NEB Group, làm trợ lý nghiên cứu, trực tiếp triển khai thí nghiệm. Từ người học thụ động, anh trở thành người chủ động đặt câu hỏi, thiết kế thí nghiệm và phản biện kết quả. Đặc biệt, anh đồng thời đảm nhận vai trò phản biện (Reviewer) cho các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Springer Nature, Elseviert. “Những yêu cầu khắt khe và kỳ vọng cao từ thầy cô chính là điều khiến tôi trưởng thành nhanh chóng”, anh chia sẻ.

Đào tạo gắn nghiên cứu - Thực tiễn dẫn lối

Một khác biệt lớn của chương trình Sau đại học tại Phenikaa là sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, đồng thời đưa kết quả vào ứng dụng thực tiễn.

Thuộc Hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa, Nhà trường vận hành mô hình Đại học - Doanh nghiệp khép kín. Giảng viên vừa giảng dạy vừa tham gia dự án nghiên cứu - sản xuất, còn học viên được hòa mình vào môi trường này.

Học viên có cơ hội tiếp cận các công nghệ lõi như: thiết kế chip bán dẫn 28 nm tích hợp AI, phát triển xe tự hành và robot công nghiệp, chế tạo pin lithium rắn, y - sinh và vật liệu tiên tiến. Hơn 100 phòng thí nghiệm và xưởng thực hành hiện đại giúp biến ý tưởng thành sản phẩm.

ThS. Nguyễn Chí Công, cựu học viên ngành Quản trị Kinh doanh, nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vicostone, nhận xét: “Đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, tận tâm và luôn đồng hành cùng học viên vượt qua thử thách. Chính sách hỗ trợ linh hoạt, thiết thực giúp tôi cân bằng giữa công việc và học tập, phát huy tối đa năng lực bản thân”.

Chính sách học bổng - Đồng hành cùng đam mê nghiên cứu

Với định hướng lấy người học làm trung tâm, năm 2025 Phenikaa miễn 100% học phí toàn khóa Tiến sĩ và giảm 50-100% học phí Thạc sĩ. Học viên, NCS tham gia nhóm nghiên cứu còn có thể nhận học bổng Trợ lý Nghiên cứu trị giá 96-282 triệu đồng, kèm cơ hội công bố quốc tế.

Chính sách này đã giúp nhiều người toàn tâm cho hành trình nghiên cứu. Học viên cao học Vũ Thủy Nguyên - ngành Điều dưỡng, hiện là Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ: “Nhờ chính sách hỗ trợ, tôi yên tâm học tập mà không lo nhiều về tài chính. Môi trường hiện đại, cơ hội thực hành tại các bệnh viện đối tác giúp tôi nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.”

Không chỉ giảm gánh nặng chi phí, các chính sách này còn tạo động lực để học viên mạnh dạn theo đuổi những đề tài có giá trị khoa học và xã hội, góp phần tạo ra công trình nghiên cứu ứng dụng cao.

Phenikaa - Khởi nguồn cho hành trình chinh phục tri thức và sự nghiệp

Chọn học Sau đại học tại Phenikaa là chọn môi trường hội tụ ba yếu tố: vị thế học thuật vững vàng, đào tạo gắn nghiên cứu - thực tiễn và chính sách hỗ trợ thiết thực.

Tại đây, mỗi học viên và NCS không chỉ tiếp nhận tri thức tiên tiến mà còn được rèn luyện trong các dự án khoa học - công nghệ tầm ảnh hưởng lớn. Phenikaa không chỉ trao tấm bằng, mà còn đồng hành để người học trở thành nhà nghiên cứu, chuyên gia, lãnh đạo có khả năng tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Từ phòng thí nghiệm đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, hành trình học tập tại Phenikaa là hành trình biến khát vọng thành hiện thực. Với tầm nhìn và nguồn lực hiện tại, Phenikaa đang mở rộng cánh cửa cho những ai sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tri thức và tạo dấu ấn trong cộng đồng khoa học.

Lệ Thanh