Sở hữu khuôn viên rộng lớn giữa lòng Thủ đô, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước, đồng thời tiên phong trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập năm 1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký ban hành. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta, có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.

Năm 1960, trụ sở được khởi công xây dựng tại đường Đại Cồ Việt, với sự hỗ trợ của Liên Xô. Đây là nền tảng cho hệ thống cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại.

Đại học Bách Khoa Hà Nội sở hữu khuôn viên với tổng diện tích hơn 26ha, lớn nhất trong các trường đại học khu vực nội thành Hà Nội. Trường có 3 cổng, trong đó cổng Parabol trên đường Giải Phóng được xem là biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo. Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Thư viện Tạ Quang Bửu của Đại học Bách khoa Hà Nội có diện tích khoảng 37.000m2, là một trong những thư viện đại học lớn nhất Việt Nam, có thể phục vụ đồng thời 2.000 sinh viên với 600.000 cuốn sách, 130.000 đầu sách điện tử. Sinh viên được truy cập miễn phí CSDL từ các nguồn như Science Driect, Scopus…

Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách Khoa Hà Nội ra mắt vào tháng 6/2026, được bố trí trên ba tầng của Thư viện Tạ Quang Bửu.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết không gian đổi mới sáng tạo liên ngành là nơi hiện thực hóa mô hình hợp tác “Ba nhà” - nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước, nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn phục vụ sự phát triển của đất nước.

“Có thể nói đây là nơi đầu tiên tạo ra không gian mở để doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên và thầy cô. Sinh viên có thể nghiên cứu và đo kiểm để hoàn thiện và đưa sản phẩm ra ra thị trường”, GS.TS Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, không gian đổi mới sáng tạo liên ngành sẽ phục vụ 10.000 lượt người học trong các môn kỹ năng bổ trợ, hỗ trợ 200 người học triển khai dự án thực tế, tạo ra 10 sản phẩm ở dạng chế thử và đăng ký 3 sáng chế.

Đến năm 2030, các con số này dự kiến tăng lên 30.000 lượt sinh viên, 1.000 người thực hiện dự án, 200 sản phẩm chế thử, 30 sáng chế, cùng với 50 nhóm khởi nghiệp và 30 doanh nghiệp hình thành qua hệ sinh thái của đại học.

Giai đoạn 2025-2026, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai 42 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng. Các dự án bao phủ nhiều lĩnh vực như phòng làm việc, phòng thí nghiệm, khu giảng đường, Thư viện Tạ Quang Bửu, hạ tầng thể thao gồm sân vận động, sân bóng rổ, sân pickleball…

Tới đây, trường tiếp tục tập trung nâng cấp phòng làm việc giảng viên, cải tạo toàn bộ mặt tiền các khối nhà có lịch sử xây dựng từ những năm 1960.

Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô đào tạo khoảng 38.000 học viên, sinh viên, với 160 chương trình từ bậc cử nhân đến tiến sĩ.

Trường có hơn 200 giảng đường, phòng học, hội trường lớn và hệ thống phòng hội thảo, hàng trăm phòng thí nghiệm, trong đó có nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các xưởng thực tập, thực hành.

“Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nơi những công nghệ mới được hình thành và những giải pháp có giá trị được tạo ra để phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước”, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhà trường phấn đấu lọt vào top 150 cơ sở giáo dục đại học châu Á và có ít nhất 1 lĩnh vực hoặc nhóm ngành xếp hạng 100 thế giới theo bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Giai đoạn 2026-2030, nhà trường sẽ tập trung hiện đại hóa công tác quản trị theo mô hình AI-First University, trong đó dữ liệu đóng vai trò nền tảng và AI là công cụ hỗ trợ; nâng cấp hạ tầng tính toán, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu; đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc; đồng thời đưa cơ sở 2 tại Hưng Yên vào hoạt động hiệu quả.

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập ngày 15/10/1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước về đào tạo kỹ thuật. Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra ngày 15/10/2026, đánh dấu chặng đường phát triển của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.