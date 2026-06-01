Theo đó, năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 49 ngành thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp - Thủy sản; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học sức khỏe; Kinh tế, Luật, Logistics và Quản trị; Sư phạm; Hóa ứng dụng; Ngoại ngữ; Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Công nghệ sinh học; Môi trường; Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật Khmer Nam Bộ; Quản lý thể dục thể thao; Lý luận chính trị... Đáng chú ý, trường mở thêm hai ngành mới gồm Tâm lý học và Công nghệ nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên.

Miễn 100% học phí năm nhất cho 13 ngành đào tạo

Nếu năm học 2025-2026, Đại học Trà Vinh miễn học phí năm đầu cho 11 ngành học thì mùa tuyển sinh 2026, chính sách được mở rộng lên 13 ngành. Gói học bổng miễn 100% học phí năm thứ nhất được áp dụng cho nhiều ngành thuộc các nhóm lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như: Trí tuệ nhân tạo, Cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ nông nghiệp, Hóa dược, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ sinh học và Chính trị học.

Nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tân sinh viên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống được miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ sinh hoạt phí 450.000 đồng/tháng.

Các ngành Văn hóa học, Âm nhạc học và Ngôn ngữ Khmer cũng được tài trợ học bổng tương đương 30% học phí trong suốt thời gian học.

Một trong những điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là chính sách hỗ trợ nữ sinh theo học các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ được cấp học bổng tương đương 50% học phí toàn khóa.

Học chương trình quốc tế với học phí tương đương hệ đại trà

Năm 2026, Đại học Trà Vinh tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tích hợp tiếng Anh (EIP) đối với ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.

Để giảm áp lực tài chính cho người học, trường hỗ trợ giảm ngay 0,5 lần học phí toàn khóa đối với tất cả sinh viên tham gia EIP ngay từ đầu khóa, giúp mức học phí thực đóng chỉ tương đương hệ đại trà (khoảng 1.090.000 - 1.190.000 đồng/tín chỉ).

Chuyên ngành Khởi nghiệp và Điều hành doanh nghiệp được xây dựng theo định hướng học thông qua trải nghiệm thực tiễn, triển khai dự án kinh doanh ngay trong quá trình học. Sinh viên được rèn luyện năng lực lãnh đạo, làm việc nhóm, quản trị nguồn lực, gọi vốn và thích ứng với thị trường. Qua đó hình thành tư duy làm chủ và từng bước tạo ra giá trị thực ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Đặc biệt, nếu bạn là những "ngôi sao sáng" từng đạt giải tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các cấp, Đại học Trà Vinh đã chuẩn bị sẵn một quỹ học bổng danh giá theo thành tích cuộc thi: Cấp Bộ và tương đương: Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích lần lượt nhận thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Cấp khu vực: Mức thưởng tương ứng 25 triệu đồng, 20 triệu đồng, 15 triệu đồng và 10 triệu đồng. Cấp tỉnh hoặc cấp trường: Mức thưởng tương ứng 10 triệu đồng, 8 triệu đồng, 6 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Mức thưởng này áp dụng cho tất cả các thành viên của đội thi đạt giải và đi kèm tấm vé học bổng miễn 100% học phí năm thứ nhất.

Học bổng tiếng Anh cho sinh viên hội nhập

Đối với các chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương và Kinh tế Du lịch, Đại học Trà Vinh triển khai học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất dành cho thí sinh có năng lực ngoại ngữ đạt yêu cầu.

Với định hướng xây dựng môi trường học tập hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trong thời đại toàn cầu hóa, Đại học Trà Vinh triển khai chính sách học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất dành cho tân sinh viên trong kỳ tuyển sinh năm 2026.

Chính sách học bổng không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức và phát triển tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai - một kỹ năng quan trọng để học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế.

Cụ thể, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) đạt từ bậc 3 (B1) trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận tương đương sẽ đủ điều kiện xét cấp học bổng theo quy định của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh nhấn mạnh: "Đây cũng là cách nhà trường tiếp thêm động lực để sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường".