Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì cuộc họp của Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN. Ảnh: Thạch Thảo

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự cuộc họp có đại diện một số bộ, ngành, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Tổ công tác liên ngành; đại diện Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội Phật giáo dự kiến có 1.465 đại biểu chính thức

Thông tin tại cuộc họp, Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7/11/2026, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến có 1.465 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Huân thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Hòa thượng Thích Thanh Huân, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Giáo hội đã thành lập, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban trực tiếp phục vụ Đại hội.

Công tác bố trí nơi ở cho đại biểu được chuẩn bị tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và chùa Thanh Tâm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của GHPGVN, đồng thời cho rằng những nội dung đặt ra cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội.

Chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc theo chức năng

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác liên ngành tập trung trao đổi về phân công nhiệm vụ; công tác chuẩn bị, đón tiếp khách mời quốc tế; tổ chức không gian văn hóa, triển lãm, trưng bày; công tác truyền thông, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí.

Các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh đối với đại biểu quốc tế, thi đua - khen thưởng, bảo đảm an ninh, y tế, giao thông và hỗ trợ về tài chính phục vụ Đại hội cũng được các đại biểu trao đổi, làm rõ.

Đối với không gian văn hóa, triển lãm, trưng bày, các đại biểu đề nghị có sự phối hợp, hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra phù hợp với quy mô và ý nghĩa của Đại hội.

Thành viên Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, cho ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Thạch Thảo

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung các nội dung vào kế hoạch tổ chức Đại hội đảm bảo thống nhất, chủ động và hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, kế hoạch phải bảo đảm phương châm “6 rõ”, trong đó xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và các yêu cầu liên quan, qua đó tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình tổ chức.

Về cơ chế phối hợp giữa các thành viên Tổ công tác liên ngành, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị: các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch của mình; đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm.

Thứ trưởng yêu cầu các thành viên thường xuyên cập nhật tình hình, hằng tuần thông tin về Ban Tôn giáo Chính phủ để tổng hợp chung. Đối với những vấn đề phát sinh cần có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, địa phương, các đơn vị cần kịp thời trao đổi với Ban Tôn giáo Chính phủ để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý.

Chủ động chuẩn bị cho sự kiện “2 trong 1”

Một trong những nội dung được Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt.

Theo Thứ trưởng, đây là “sự kiện 2 trong 1”, vừa là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, vừa gắn với hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động triển khai những nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công, bảo đảm sự thống nhất trong công tác chuẩn bị.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát kỹ, bảo đảm không trùng lặp về đối tượng và nội dung khen thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Việc chuẩn bị kỹ các phần việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch”.