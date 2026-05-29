Tham gia đoàn có ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cùng các thành viên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trò chuyện, chúc mừng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II tại TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại những kỳ Vesak được tổ chức thành công tại Việt Nam, đặc biệt là Đại lễ Vesak 2025 lần đầu diễn ra tại TPHCM. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM chính là địa điểm từng đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế và dự kiến vào tháng 11 tới, Đại hội Phật giáo toàn quốc cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi thăm, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, tăng, ni tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Bộ trưởng gửi lời kính chúc chư tôn đức, quý thầy một mùa Phật đản an lành, sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phát triển.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng hoa, quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến Học viện.

Bộ trưởng ghi nhận vai trò đồng hành của Học viện Phật giáo Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của giáo dục Phật giáo trong công tác đào tạo tăng, ni trẻ sống và hành đạo theo chánh pháp. Ông mong rằng, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni sinh nêu cao tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, để cùng chung tay góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng nhấn mạnh, thời gian qua Nhà nước đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi, tiếp tục khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân Việt Nam.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng Điều hành, Thượng tọa Thích Giác Dũng gửi lời tri ân, bày tỏ sự xúc động và cảm ơn đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Học viện trong mùa Phật đản.

Thượng tọa khẳng định Học viện và Hội đồng Điều hành luôn tuân thủ pháp luật Nhà nước, lời dạy Đức Phật và đặc biệt là thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần mang lại an lạc, hạnh phúc cho đồng bào Phật tử và nhân dân.

Sau buổi gặp mặt, Hội đồng Điều hành cùng phái đoàn tham quan thư viện Trí Quảng, giới thiệu mô hình thư viện và công tác đào tạo, nghiên cứu tại học viện.