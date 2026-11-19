Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TPHCM không chỉ đánh giá thành tích các địa phương mà còn là bước chuẩn bị để thể thao Việt Nam hướng tới những mục tiêu quốc tế.

Sáng 19/11, tại TP.HCM, Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra với sự tham dự của đại diện 34 tỉnh, thành phố, các ngành và Ban Tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Bên cạnh việc rà soát công tác chuẩn bị, hội nghị đặt ra những vấn đề quan trọng về chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và định hướng phát triển của thể thao Việt Nam trong những năm tới.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 bước tập dượt cho mục tiêu quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không đơn thuần là ngày hội tranh tài của các vận động viên mà còn là dịp để ngành thể thao đánh giá năng lực tổ chức, điều hành những sự kiện quy mô lớn.

Theo Thứ trưởng, sau bốn năm chuẩn bị, Đại hội đã bước vào giai đoạn quan trọng. Bên cạnh việc đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao và trình độ vận động viên, công tác tổ chức cũng cần được xem xét một cách toàn diện, từ cơ sở vật chất, hậu cần đến điều hành chuyên môn.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, ông Hoàng Đạo Cương cho biết trong cuộc làm việc với ngành thể thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị để Việt Nam có thể đăng cai những đại hội thể thao lớn của quốc tế trong tương lai.

Từ định hướng này, việc TPHCM đăng cai Đại hội năm 2026 và Đà Nẵng dự kiến tổ chức kỳ Đại hội tiếp theo vào năm 2030 được xem là những bước chuẩn bị quan trọng.

Thông qua các kỳ Đại hội, ngành thể thao và các địa phương có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực điều hành và từng bước tiếp cận những tiêu chuẩn tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự phối hợp của TPHCM cùng các địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị, đặc biệt ở việc nâng cấp cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện phục vụ thi đấu.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lễ khai mạc ngày 21/11 tại TPHCM sẽ tạo điểm nhấn với không gian sông Sài Gòn, kết hợp cảnh quan đô thị và công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Tuy nhiên, yêu cầu được Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh là Đại hội phải diễn ra an toàn, nghiêm túc, công minh, bảo đảm kết quả thi đấu phản ánh đúng thực chất trình độ của các vận động viên.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đăng cai chính Đại hội sau 20 năm, kể từ kỳ tổ chức năm 2006.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đăng cai chính Đại hội sau 20 năm, kể từ kỳ tổ chức năm 2006.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc đăng cai không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn đối với thành phố. Đây là cơ hội để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại.

Thời gian qua, thành phố đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương triển khai công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần và những điều kiện phục vụ thi đấu.

Thông qua Hội nghị Trưởng đoàn, Ban Tổ chức tiếp tục rà soát các vấn đề phát sinh, thống nhất phương án điều hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên và huấn luyện viên.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định quyết tâm tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, hiệu quả, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn thể thao và người hâm mộ.

Đổi mới Đại hội, hướng đến chất lượng chuyên môn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là định hướng đổi mới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030, được Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trình bày.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Đại hội lần thứ X có 48 môn với 973 nội dung thi đấu, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, góp phần đánh giá chất lượng đào tạo và huấn luyện vận động viên của các địa phương, ngành.

Tuy nhiên, chương trình thi đấu hiện còn tương đối dàn trải. Trong khi đó, việc đánh giá thành tích chủ yếu dựa vào bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn chưa phản ánh đầy đủ trình độ chuyên môn và khả năng cạnh tranh của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục, thế giới.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam trao quà lưu niệm cho các đoàn tham dự

Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tổ chức và đánh giá thành tích, thay vì chỉ chú trọng số lượng huy chương hoặc thứ hạng của từng đoàn.

Theo phương án được Cục Thể dục thể thao Việt Nam đề xuất, Đại hội năm 2030 tại Đà Nẵng dự kiến giảm xuống còn 40 môn với 476 nội dung thi đấu, tức giảm hơn 51% số nội dung so với kỳ Đại hội năm 2026.

Trong đó, nhóm môn Olympic được xác định giữ vai trò nòng cốt với 26 môn, 260 nội dung. Những môn trọng điểm như bắn súng, bắn cung, cử tạ, điền kinh, bơi... sẽ được ưu tiên nhằm tập trung nguồn lực cho các nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương quốc tế.

Đây không đơn thuần là việc cắt giảm số lượng môn và nội dung thi đấu, mà còn thể hiện định hướng chuyển trọng tâm từ quy mô sang chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh bảng tổng sắp huy chương truyền thống, ngành thể thao cũng đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá riêng đối với các nhóm môn Olympic và ASIAD.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp đánh giá thực chất hơn chất lượng đào tạo vận động viên, hiệu quả đầu tư của từng địa phương, đồng thời tạo cơ sở xây dựng lực lượng cho các đấu trường lớn.

Dự kiến, đề án tổ chức Đại hội lần thứ XI sẽ được hoàn thiện và công bố vào đầu năm 2027, qua đó giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn.

Ngoài định hướng đổi mới, hội nghị cũng thống nhất những yêu cầu về công tác trọng tài, đăng ký vận động viên và giải quyết khiếu nại, bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra đúng điều lệ, công bằng và minh bạch.

Đại diện các đoàn thể thao cùng các tiểu ban liên quan cũng ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống doping tại Đại hội.

Từ những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị Trưởng đoàn, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ là nơi các địa phương cạnh tranh thành tích mà còn mang ý nghĩa lớn hơn đối với định hướng phát triển của thể thao Việt Nam.

Thành công của Đại hội vì thế không chỉ được đo bằng số huy chương hay những kỷ lục mới, mà còn ở chất lượng tổ chức, hiệu quả chuyên môn và những kinh nghiệm tích lũy cho mục tiêu vươn ra đấu trường quốc tế.