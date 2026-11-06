Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương tại TP.HCM, sẵn sàng phục vụ công tác truyền thông cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ số tại trung tâm báo chí

Sáng 6/11, tại tòa nhà VOH – HTV (TP.HCM), Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTT & DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trung tâm do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức, đóng vai trò đầu mối cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 trong khuôn viên VOH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Đại hội không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên xuất sắc mà còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào thể thao, công tác đào tạo và phát hiện những nhân tố mới cho thể thao thành tích cao.

Theo Thứ trưởng, Trung tâm Báo chí cần vận hành chuyên nghiệp, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời tăng cường kết nối với các địa điểm thi đấu và bộ phận chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện phải được chú trọng. Bên cạnh kết quả thi đấu, báo chí cần phản ánh những câu chuyện về nghị lực, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên.

Sau nghi thức cắt băng khai trương, các đại biểu tham quan không gian làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ phóng viên tại Trung tâm Báo chí.

TP.HCM sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất nước

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Thành phố.

Với phương châm "Chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả", TP.HCM tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, giao thông, y tế, an ninh và các điều kiện phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng lực lượng báo chí.

Đáng chú ý, Thành phố dự kiến triển khai chính sách hỗ trợ đi lại bằng metro, xe buýt và một số hãng taxi cho lực lượng tham gia Đại hội. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa tại 25 bảo tàng và các thiết chế văn hóa cũng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh TP.HCM đến với các đoàn thể thao và du khách.

Các đại biểu thăm quan trung tâm Báo chí

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP.HCM, với 973 nội dung thi đấu thuộc 48 môn thể thao. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Trước lễ khai mạc, các môn bóng bàn, marathon và muay đã hoàn thành chương trình thi đấu. Tính đến 9 giờ ngày 6/11, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Chủ nhà TP.HCM đứng thứ hai với 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, trong khi đoàn Công an Nhân dân xếp thứ ba với 6 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.

Với sự chuẩn bị về công tác tổ chức và truyền thông, Đại hội được kỳ vọng tạo nên những cuộc tranh tài chất lượng, đồng thời góp phần đánh giá năng lực thể thao Việt Nam, hướng tới các mục tiêu quốc tế.



