Kiến tạo giá trị bền vững giữa thách thức

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ với nhiều thách thức, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực: tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng; doanh thu phí khai thác mới quy năm trên 2.800 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài năm thứ hai liên tiếp. Tổng tài sản vượt 80.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 1.600 tỷ đồng và đóng góp gần 1.300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Lấy niềm tin của khách hàng làm thước đo giá trị, Dai-ichi Life Việt Nam luôn cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm minh bạch, đầy đủ và kịp thời. Riêng trong năm 2025, Công ty đã chi trả hơn 5.500 tỷ đồng cho trên 400.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả sau 18 năm lên hơn 29.800 tỷ đồng cho gần 2,4 triệu trường hợp, trích lập hơn 58.000 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ, nhằm bảo vệ quyền lợi dài hạn cho khách hàng và gia đình

Chiến lược đầu tư “Hiệu quả - An toàn - Dài hạn” tiếp tục phát huy hiệu quả khi Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam gia tăng hơn 2.700 tỷ đồng vào giá trị tài khoản hợp đồng, qua đó củng cố lợi ích bền vững cho khách hàng trong hành trình tích lũy và đầu tư lâu dài.

Tăng cường năng lực cạnh tranh từ sản phẩm và dịch vụ

Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, luôn đặt chữ “Tín” và triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết” lên hàng đầu, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng cải tiến, tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới nhằm tuân thủ Luật kinh doanh bảo hiểm. Những giải pháp ưu việt như An Tâm Song Hành Thịnh Vượng, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng cùng các giải pháp bảo vệ toàn diện như chăm sóc tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ duy trì đóng phí và chăm sóc thai sản 24/7 đã trở thành lá chắn tài chính vững chắc cho nhiều gia đình Việt.

Song song đó, Dai-ichi Life Việt Nam liên tục nâng cấp và hoàn thiện hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ứng dụng Dai-ichi Connect hiện được hơn 1,4 triệu khách hàng sử dụng; hơn 60% hồ sơ được thẩm định và phát hành hợp đồng theo quy trình tự động; 82% giao dịch đóng phí được thực hiện qua kênh thanh toán trực tuyến. Việc ứng dụng AI/OCR trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến cùng nâng cấp liên tục D-Medic với mạng lưới gần 400 cơ sở y tế bảo lãnh đã giúp tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến vượt 70%, rút ngắn thời gian xử lý và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Dai-ichi Life Việt Nam đảm bảo tuân thủ pháp luật và kinh doanh minh bạch, chính trực là kim chỉ nam của Công ty trong chiến lược phát triển bền vững nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Lan tỏa giá trị nhân văn - Sẻ chia cùng cộng đồng

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn với nhiều dự án và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Riêng trong năm 2025, thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”. Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp gần 13 tỷ đồng cho gần 300 chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc, mang lại giá trị thiết thực cho gần 21.500 người dân trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, nâng tổng số tiền đóng góp hơn 88 tỷ đồng trong 19 năm qua.

Dai-ichi Life Việt Nam chung tay hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ vào tháng 12/2025

Không chỉ bảo vệ an toàn tài chính, Dai-ichi Life Việt Nam còn hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho khách hàng và cộng đồng. Chương trình hoạt động thể dục thể thao trực tuyến “Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương”, triển khai từ năm 2021, đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống vui, sống khỏe, sống tích cực trên khắp mọi miền đất nước. Sau 5 mùa giải, chương trình đã đóng góp 25 tỷ đồng cho cộng đồng và trồng hơn 38.000 cây xanh góp phần bảo vệ môi trường trên toàn quốc.

Tự hào 19 năm - Vững tin tiến bước

Những nỗ lực bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025 như Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín, Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc, Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả, Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, Giải Rồng vàng 2025 - Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, Doanh nghiệp Vì cộng đồng - Saigon Times CSR 7 năm liên tiếp (2019 - 2025).

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ cùng đội ngũ kinh doanh và nhân viên về tầm nhìn và chiến lược nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập Công ty

Chia sẻ về hành trình 19 năm ý nghĩa này, ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: “Để có được vị thế như ngày hôm nay, mỗi khách hàng đồng hành với Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự của Công ty mà còn là trách nhiệm mà chúng tôi không ngừng nỗ lực thực hiện mỗi ngày. Với tinh thần ‘Vững tin tiến bước’, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư phát triển con người nhằm mang lại các giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác, cộng đồng, hướng đến xây dựng tương lai an tâm, tươi sáng và bền vững cho mỗi người, mỗi nhà”.

Phương Dung