Giữa bối cảnh tâm lý người mua nhà ngày càng thận trọng, sự hiện diện trực tiếp tại các tọa độ bất động sản sôi động đóng vai trò cầu nối then chốt giữa doanh nghiệp phân phối và khách hàng.

Thị trường phân hóa và bài toán của các đại lý phân phối

Theo báo cáo quý III/2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, song chỉ có 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%. Những con số cho thấy nguồn cung cải thiện chưa đồng nghĩa với thanh khoản cải thiện tương xứng.

Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, các đại lý phân phối phải đối mặt với nhiều thách thức, từ tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, tiếp cận khách hàng đến duy trì đội ngũ kinh doanh và tối ưu chi phí vận hành. Đứng trước những áp lực này, doanh nghiệp có thể lựa chọn tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực vào các thị trường hiện hữu hoặc tiếp tục đầu tư có chọn lọc để chuẩn bị cho những cơ hội phát triển dài hạn.

Mở rộng mạng lưới: Bài toán chi phí hay lợi thế dài hạn?

Đặc thù của hoạt động phân phối bất động sản đòi hỏi sự am hiểu thị trường, khả năng tiếp cận khách hàng và năng lực triển khai trực tiếp tại từng địa bàn. Bởi vậy, mạng lưới văn phòng không chỉ đóng vai trò là điểm giao dịch, điểm tư vấn dự án mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp và thị trường.

Sự hiện diện tại các khu vực trọng điểm tạo điều kiện để đội ngũ kinh doanh nắm bắt nhu cầu khách hàng, cập nhật diễn biến địa phương và nâng cao chất lượng tư vấn. Với các Chủ đầu tư, việc lựa chọn một đơn vị phân phối có mạng lưới vận hành thực chất, am hiểu địa bàn và đội ngũ nhân sự phù hợp càng làm tăng lợi thế trong việc triển khai dự án.

Tuy nhiên, giá trị của mạng lưới không nằm ở số lượng văn phòng mà còn phụ thuộc vào hiệu quả vận hành và năng lực thực thi. Từ góc nhìn này, quá trình phát triển mạng lưới của Đông Tây Land tại miền Bắc là một trường hợp đáng chú ý.

Chiến lược hiện diện tại các thị trường trọng điểm

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển tại thị trường miền Bắc (2016 - 2026), Đông Tây Land đã từng bước xây dựng hệ thống hoạt động với mạng lưới 5 văn phòng. Từ trụ sở chính tại Khu đô thị Nam Trung Yên, doanh nghiệp phát triển các điểm hiện diện tại Mễ Trì, Vista Văn La, Vinhomes Ocean Park 2 và Quảng Ninh.

Sự phân bổ này cho thấy định hướng phát triển gắn với đặc điểm từng địa bàn. Đặc biệt, văn phòng Mễ Trì tại Vinhomes Green Bay nằm gần khu vực dự án The President Park, tạo điều kiện để đội ngũ kinh doanh tiếp cận khách hàng và theo sát hoạt động bất động sản khu vực. Ngoài The President Park, mạng lưới trên còn tạo điều kiện để Đông Tây Land Miền Bắc tổ chức lực lượng kinh doanh, tăng cường khả năng triển khai nhiều dự án khác đang là Đại lý phân phối F1 như The CityOn, The Parkland, …

Văn phòng Đông Tây Land Miền Bắc tại Mễ Trì

Ông Nguyễn Trung Thành, Tổng Giám đốc Đông Tây Land Miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi không đặt mục tiêu mở rộng bằng mọi giá. Mỗi văn phòng cần gắn với nhu cầu thị trường, năng lực đội ngũ và hiệu quả hoạt động. Đầu tư cho mạng lưới cũng chính là đầu tư cho khả năng phục vụ khách hàng và đồng hành lâu dài cùng các chủ đầu tư và đối tác”.

Ông Nguyễn Trung Thành chia sẻ về chiến lược mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao năng lực thực chất, chiến lược phát triển mạng lưới của Đông Tây Land chi nhánh Miền Bắc thể hiện định hướng củng cố nền tảng vận hành, từng bước nâng cao năng lực phân phối và tạo dư địa cho những cơ hội hợp tác tiếp theo.

Ở góc độ rộng hơn, mở rộng mạng lưới không phải lời giải chung cho mọi doanh nghiệp bất động sản. Giá trị của chiến lược này nằm ở khả năng lựa chọn đúng thị trường, vận hành hiệu quả và chuyển hóa sự hiện diện thành năng lực kinh doanh thực tế. Đó cũng là nền tảng để các đơn vị phân phối xây dựng sức cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững giữa những biến động của thị trường.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đông Tây Land)