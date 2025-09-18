Một nữ khách hàng tại Mỹ bức xúc cho rằng đại lý Mercedes-Benz đã làm sai trong lần bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến việc chiếc SUV của cô hỏng động cơ nặng và phải nhận báo giá thay mới gần 40.000 USD – số tiền tương đương một chiếc xe mới.

Theo kênh WSB-TV, chị Jacquelyn Gamble cho biết đã mang chiếc Mercedes-Benz GLE 350 đời 2021 đến đại lý Mercedes-Benz of Buckhead để thay dầu. Vài tuần sau, xe phát ra tiếng kêu lớn rồi chết máy hoàn toàn.

Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, ra giá thay động cơ “trên trời”.

Khi được kéo về đại lý kiểm tra, các kỹ thuật viên phát hiện một lỗ thủng lớn ở đáy động cơ. Trong báo cáo, một thợ máy viết: “Chúng tôi không biết nguyên nhân, nhưng phần dưới của thân động cơ đã sụp và thổi tung một lỗ từ phía dưới”.

Kết quả, chị Gamble nhận được báo giá gần 40.000 USD để thay động cơ mới, số tiền gần bằng giá một chiếc Mercedes GLA hoàn toàn mới. Chị cho rằng có khả năng trong lần thay dầu, kỹ thuật viên đã thao tác sai, dẫn đến động cơ bị thiếu dầu hoặc thậm chí không có dầu. Hai thợ máy độc lập cũng đưa ra nhận định tương tự, dù khó chứng minh sau khi sự cố đã xảy ra.

Trước đó, xe vẫn vận hành thêm vài tuần trước khi hỏng hẳn, khiến giả thuyết “thiếu dầu dần” được xem là hợp lý. “Tôi tin rằng họ đã không làm đúng quy trình khi thay dầu cho xe”, chị Gamble nói.

Trong lúc chờ xử lý, chị Gamble phải chi hơn 2.000 USD để thuê xe. Sau đó, Mercedes mới bố trí cho chị một chiếc xe mượn tạm. May mắn là chị có gói bảo hành từ bên thứ ba, đơn vị này đồng ý chi khoảng 15.000 USD để lắp động cơ cũ đã qua sử dụng thay thế.

Dù không phải phương án tối ưu, đây vẫn là cách giải quyết đỡ thiệt hại hơn so với việc phải bỏ ra hàng chục nghìn USD để thay động cơ mới. Tuy nhiên, vụ việc đã dấy lên lo ngại về quy trình bảo dưỡng tại một số đại lý và quyền lợi khách hàng khi gặp sự cố tương tự.

Theo Carscoops

