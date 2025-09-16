Xem video:

Đặt trụ sở tại Uxbridge (London), GVE London từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok và hàng trăm khách hàng giàu có. Showroom này chuyên mua bán các dòng siêu xe và hypercar như Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley… trong đó phần lớn giao dịch theo hình thức ký gửi bán hộ (Sale or Return – SOR).

Trước khi rơi vào khủng hoảng, GVE London được giới mê xe đánh giá cao, coi là điểm đến uy tín để sở hữu những mẫu xe sang độc đáo. Tuy nhiên, danh tiếng trên mạng xã hội không thể giúp đại lý vượt qua khó khăn tài chính. Ngày 1/9/2025, công ty công bố bà Farheen Qureshi (Công ty Parker Getty Limited) được chỉ định làm quản trị viên để giám sát việc tái cơ cấu.

Những ngày trước khi thông tin phá sản được xác nhận, bãi xe của GVE London từng “vỡ trận” khi hàng loạt chủ xe hoảng hốt kéo đến đòi lại phương tiện. Truyền thông Anh cho biết, cảnh sát đã phải can thiệp để ổn định tình hình. Một số gương mặt quen thuộc trong giới xe sang như “ông trùm” siêu xe Tom Hartley hay nhà sưu tập Yianni Charalambous tiết lộ họ nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu từ khách hàng bị ảnh hưởng.

Đại lý siêu xe vỡ nợ, bị bỏ hoang sau cảnh hỗn loạn khách đến đòi xe ký gửi

Trên TikTok và YouTube, hàng loạt video ghi lại cảnh showroom đóng cửa im lìm, bên trong trống trơn, bên ngoài chỉ còn vài chiếc xe lẻ loi như Mercedes C63 hay Audi RSQ8. Một video có tiêu đề “Bị GVE London phản bội: Người mua siêu xe kể lại ác mộng” cho thấy rõ nơi từng sầm uất nay trở thành bãi xe bỏ hoang.

Giới chuyên môn nhận định sự phụ thuộc quá lớn vào mô hình bán hộ SOR là nguyên nhân chính dẫn tới đổ vỡ. Khi dòng tiền bị ách tắc, GVE London không đủ khả năng chi trả cho các chủ xe ký gửi, dẫn đến làn sóng khách hàng kéo đến đòi lại tài sản.

Trong thông báo trước đó, đại lý từng khẳng định đang đàm phán với các nhà đầu tư để tìm kiếm đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc phải nộp đơn xin quản trị cho thấy mọi thỏa thuận đều bất thành. Văn phòng đăng ký chính thức của GVE London hiện đã được chuyển về địa chỉ của công ty quản trị Parker Getty tại Stanmore.

Nhiệm vụ chính của quản trị viên là tìm cách cứu vãn hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho chủ nợ so với việc thanh lý, hoặc bán tài sản để trả nợ đồng thời tạm thời bảo vệ công ty trước nguy cơ kiện tụng.

Giữa tâm bão chỉ trích, Giám đốc kinh doanh George Gehdu, gương mặt quen thuộc trong các nội dung trực tuyến của GVE đã đăng tải một bài viết đầy cảm xúc trên Instagram. Ông khẳng định mình chỉ là nhân viên gắn bó hơn 10 năm, không nắm giữ cổ phần hay vị trí quản lý tài chính, nên không có tiếng nói trong các quyết định điều hành. Gehdu cho biết GVE “hơn cả một công việc”, là nơi đã định hình sự nghiệp và cuộc đời ông.

