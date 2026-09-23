Từ niềm tin vào chất lượng sản phẩm

Tại nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm, thương hiệu Phân Bón Cà Mau, đặc biệt là dòng sản phẩm NPK Cà Mau, đã trở thành lựa chọn ưu tiên của các đại lý. Anh Phú (hợp tác xã Đông Hoàng, Thái Bình) có cơ duyên đồng hành với Phân Bón Cà Mau từ cuối năm 2022 sau khi trực tiếp tham quan nhà máy.

"Tận mắt thấy quy trình sản xuất hiện đại và chất lượng ổn định nên tôi yên tâm giới thiệu cho bà con. Đến nay, sản phẩm của Phân Bón Cà Mau đã được phần lớn người dân ở địa phương tin tưởng lựa chọn sử dụng", anh Phú cho biết.

Cô Hoa, chủ một đại lý tại An Giang cho biết NPK Cà Mau được bà con ưu tiên lựa chọn nhờ phù hợp với nhiều giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Cô Hoa chia sẻ: "Bà con dùng NPK Cà Mau phản hồi cây lúa mập, lá lúa dày mà không bị vượt lá”.

Hiệu quả qua các mùa vụ giúp chứng minh chất lượng sản phẩm. Khi sử dụng NPK Cà Mau, nhiều nông dân nhận thấy cây phát triển tốt, cho năng suất ổn định nên đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Điều này giúp đại lý duy trì được lượng khách hàng ổn định. Doanh số của nhiều đại lý như Phước Khang (Gia Lai) hay Duy Duyên (Lâm Đồng) ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực.[tV1]

Trao giải xe máy tại đại lý Duy Duyên

Đến niềm vui của người đồng hành

Đối với đại lý vật tư nông nghiệp, niềm vui trước hết đến từ việc kinh doanh thuận lợi, khách quen tìm đến ngày một đông hơn. Nhưng hơn thế nữa, sự khởi sắc trong kinh doanh còn hòa chung niềm vui trên những cánh đồng, vườn cây.

Ở Đắk Nông, có những nhà vườn từng chật vật vì cây cà phê bị vàng lá, năng suất thất thường. Sau khi được tư vấn chuyển sang NPK Cà Mau với công thức đa dạng, phù hợp từng giai đoạn phát triển của cây, vườn cà phê dần xanh hơn, lá dày, trái đậu đều, nhân chắc hơn và năng suất ổn định. Đại diện đại lý Đại Lợi (Đắk Nông) cho biết rất phấn khởi vì được chia sẻ niềm vui được mùa cùng bà con. Những thông tin tư vấn kỹ lưỡng, chân thành của đại lý đã góp phần vun đắp cho những mùa vụ tốt tươi hơn.

Từ tên tuổi gây dựng nhờ giới thiệu sản phẩm chất lượng và đồng hành cùng bà con qua mỗi mùa vụ, đại lý tiếp tục trở thành cầu nối đưa bà con đến với những niềm vui từ chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn". Các đại lý chủ động hướng dẫn nông dân tham gia chương trình bằng cách quét mã QR dán bên trong mỗi bao NPK Cà Mau. Với những nông dân lớn tuổi chưa quen thao tác, các đại lý tận tình hỗ trợ trực tiếp. Niềm vui từ hiệu quả canh tác được nối dài bằng những trải nghiệm thú vị khi tham gia chương trình và cơ hội trúng hàng triệu giải thưởng giá trị.

Mỗi đợt livestream quay số may mắn của “Mùa Vàng Thắng Lớn” diễn ra, không khí tại các đại lý và xóm làng lại thêm phần sôi nổi. Nhiều chủ đại lý sẵn sàng gác lại việc bán hàng để đồng hành cùng bà con tham dự livestream. Chị Quỳnh Như, đại lý tại Hậu Giang, vẫn nhớ cảm giác vui mừng khi khách hàng của mình giành chiến thắng trò chơi tương tác tại livestream thực cảnh của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”. Với chị, đó chính là cơ hội để đại lý và nông dân thêm gắn bó khi cùng chia sẻ niềm vui được mùa, trúng lớn.

Đặc biệt, nhiều đại lý còn đóng vai trò là nguồn "bảo chứng niềm tin" tại địa phương. Nhận thông báo trúng các giải lớn như xe máy, nhẫn vàng, không ít nông dân bất ngờ đến khó tin. Anh Lương Thành, chủ đại lý Phước Khang (Gia Lai) vẫn nhớ thời điểm nông dân Phạm Văn Công tìm đến mình để xác minh thông tin trúng giải xe máy. Được bà con tin tưởng, anh Thành lập tức kết nối với nhân viên thị trường của Phân Bón Cà Mau để xác nhận, đồng thời hỗ trợ tổ chức trao giải tận tay cho nông dân may mắn.

Tại hợp tác xã Đông Hoàng (Thái Bình), khi bác Xuân Bổng trúng xe máy, đại lý phối hợp tổ chức trao giải kết hợp liên hoan rộn ràng với 5 bàn tiệc chung vui cùng bà con. Chị Duyên (đại lý Duy Duyên, Lâm Đồng) cũng không giấu được cảm xúc khi chia vui cùng bà con: "Khách của mình trúng giải, mình thấy vui như chính mình trúng vậy".

Trao giải xe máy tại HTX Đông Hoàng

Không chỉ mang lại cơ hội trúng giải thưởng lớn, “Mùa Vàng Thắng Lớn” góp phần lan tỏa niềm vui, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa thương hiệu Phân Bón Cà Mau, các đại lý và nông dân mọi miền.

(Nguồn: Phân Bón Cà Mau)