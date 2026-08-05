Hengzhou được mệnh danh là thủ phủ hoa nhài ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Tại chợ giao dịch hoa nhài, Yao Yunlian dừng lại trước một dãy người thu mua ngồi sau những chiếc bàn đơn sơ đặt cân điện tử, phía trước là những đống hoa nhài chất cao.

Hương thơm ngọt ngào của những bông hoa nhài vừa hái lan tỏa khắp khu chợ ở làng Shijing, thành phố Hengzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Yao bước tới lắng nghe tiếng báo giá, các mức giá được đưa ra liên tục chẳng khác nào một sàn giao dịch chứng khoán. Hôm đó cô đã hái được khoảng 6,5kg hoa nhài. Sau khi kiểm tra giá mới nhất trên WeChat, cô mang hoa ra chợ bán. Cuối cùng, cô thu về 275 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng).

Thu nhập ổn định

Là người sinh ra trong một gia đình nhiều đời trồng hoa nhài, Yao luôn cảm thấy hài lòng với nhịp sống thường ngày này. Buổi sáng hái hoa, đến tối cô đã có tiền trong tay.

"Những gốc nhài lâu năm trên ruộng nhà tôi đã hơn 30 năm tuổi, vài tháng trước chúng tôi cũng vừa trồng thêm một lứa mới", cô nói về khu đất rộng 0,33ha của gia đình.

"Khi hoa nở rộ nhất, tôi có thể hái hơn 20kg mỗi ngày. Có vất vả, nhưng tôi thấy rất xứng đáng", cô chia sẻ.

Từ cuối tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, nông dân dành phần lớn thời gian để hái hoa nhài.

Cứ đầu giờ chiều, khi cái nắng còn gay gắt, hàng nghìn nông dân bắt đầu đổ ra các cánh đồng hoa nhài.

Đây không phải là thời điểm tránh nắng, mà là "giờ vàng" để thu hoạch. Nhiệt độ cao giúp tinh dầu trong cánh hoa tỏa hương mạnh nhất, quyết định chất lượng của những mẻ trà nhài sau này - yếu tố mà các nhà thu mua sẵn sàng trả giá cao.

Nhờ vào hoa nhài, thu nhập ròng bình quân đầu người của địa phương tăng theo từng năm. Người dân trong làng xây được nhà mới, mua xe và có điều kiện cho con cái học hành tốt hơn. Thu nhập từ việc hái hoa nhài giúp cuộc sống ổn định và đầy đủ, theo China Daily.

Một người nông dân đang hái hoa nhài trên cánh đồng ở làng Shijing, thành phố Hengzhou. Ảnh: China Daily

Nghề trồng hoa nhài hàng trăm năm tuổi

Theo các ghi chép lịch sử, hoa nhài được đưa vào Trung Quốc theo Con đường Tơ lụa từ thời Đông Hán (25-220) và dần bén rễ tại Hengzhou. Đến năm 1521, dưới thời nhà Minh, tài liệu địa phương đã ghi nhận hình ảnh hoa nhài nở quanh năm, phủ kín hàng rào và cánh đồng.

Ngày nay, Hengzhou được xem là "thủ phủ hoa nhài" của Trung Quốc. Hiện, Hengzhou cung cấp hơn 60% sản lượng hoa nhài của thế giới và hơn 80% tổng sản lượng của Trung Quốc. Khoảng 340.000 người đang làm việc trong ngành hoa nhài tại địa phương này.

Dù vẫn giữ gìn phương thức canh tác truyền thống hàng trăm năm, ngành hoa nhài hiện được chuyển đổi nhờ công nghệ.

Nhiều vùng trồng hoa đã áp dụng hệ thống dự báo thời tiết thông minh kết hợp dữ liệu khí tượng và trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm cũng như thời điểm hoa nở. Thông tin được gửi trực tiếp tới người trồng, giúp họ điều chỉnh thời gian thu hoạch, giảm thiểu rủi ro do thời tiết và nâng cao chất lượng nguyên liệu.

Thông qua nền tảng thông minh Digital Jasmine (Hoa nhài số), nông dân có thể theo dõi giá cả theo thời gian thực tại 4 chợ giao dịch lớn và nhận hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt ngay trên ứng dụng WeChat.

Với cơ sở dữ liệu gồm hàng triệu hình ảnh, AI cho phép nông dân chỉ cần chụp ảnh lá cây bị bệnh để nhận chẩn đoán và phương án xử lý chỉ trong vài giây.

AI cũng được sử dụng để dự báo sản lượng. Các camera thông minh đặt trên cánh đồng tự động chụp ảnh nụ hoa mỗi ngày. Hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh để xác định số lượng hoa đủ điều kiện thu hoạch, sau đó kết hợp với mô hình dữ liệu để ước tính sản lượng trong ngày.

Sự bùng nổ của ngành đồ uống, đặc biệt là xu hướng trà sữa và trà trái cây có nguồn gốc tự nhiên, đã biến hương hoa nhài thành một nguyên liệu không thể thiếu trên các quầy pha chế khắp thế giới.

Ước tính, tổng giá trị thương hiệu của hoa nhài và trà hoa nhài Hengzhou sẽ đạt 23,53 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026, tăng so với năm trước.