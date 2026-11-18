MỸ - Mang xe đi sửa chữa vì có tiếng kêu lạ, chủ chiếc Subaru Outback đời 2017 suýt phải chi hàng nghìn USD thay nhiều phụ tùng ô tô theo đề nghị của đại lý chính hãng. Một thợ sửa chữa ngoài phát hiện các phụ tùng này vẫn hoạt động tốt.

Một chủ xe Subaru Outback tại Mỹ đã tránh được khoản chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng nghìn USD sau khi quyết định đưa ô tô đến một gara độc lập bên ngoài để kiểm tra lại những hạng mục mà đại lý chính hãng đề nghị thay thế.

Vụ việc được chia sẻ trên kênh YouTube Car Wizard, chuyên đăng tải các video kiểm tra, sửa chữa ô tô tại Mỹ và được Yahoo Autos phản ánh lại ngày 17/11.

Chiếc Subaru Outback đời 2017 được mang đến kiểm tra tại gara ngoài

Subaru Outback có tiếng kêu lạch cạch, đại lý yêu cầu thay chân máy, chân hộp số

Chiếc xe trong câu chuyện là Subaru Outback đời 2017, thuộc sở hữu của một người đã nghỉ hưu. Xe đã đi được 61.244 dặm, tương đương khoảng 98.600 km, và được đánh giá là có tình trạng bảo dưỡng khá tốt.

Trước đó, chủ xe nhận thấy ô tô xuất hiện tiếng kêu lạch cạch khi di chuyển, đồng thời bị rung ở tốc độ cao. Người này đưa xe đến một đại lý Subaru để kiểm tra.

Sau khi khám xe, đại lý đề nghị thay thế hàng loạt phụ tùng ô tô như toàn bộ các ống dẫn nước làm mát ở két nước, hệ thống sưởi, các chân máy và chân hộp số.

Đây đều là những hạng mục có chi phí sửa chữa lớn, nếu thay thế phải tốn hàng nghìn USD.

Không hoàn toàn tin tưởng vào kết luận của đại lý, chủ xe quyết định tìm đến Car Wizard để có thêm ý kiến đánh giá trước khi đồng ý sửa chữa.

Trong video, người thợ bắt đầu kiểm tra những bộ phận mà đại lý đề nghị thay thế.

Người thợ kiểm tra độ đàn hồi của ống dẫn nước làm mát động cơ trên chiếc Subaru Outback 2017. Ảnh cắt từ video Car Wizard.

Đầu tiên là các đường ống nước làm mát. Dù khoang động cơ có bụi bẩn, những ống cao su vẫn mềm và có độ đàn hồi tốt, không xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ ràng đến mức cần thay thế.

Người thợ tỏ ra khó hiểu trước đề nghị của đại lý và cho rằng những đường ống này chưa cần thay.

Tiếp đó, chiếc Subaru được nâng lên để kiểm tra chân máy và chân hộp số.

Qua quan sát trực tiếp, các bộ phận này không có dấu hiệu hư hỏng bất thường.

Người thợ tiếp tục kiểm tra khi động cơ đang hoạt động, lần lượt chuyển giữa số tiến và số lùi để quan sát độ dịch chuyển của cụm động cơ và hộp số.

Kết quả cho thấy các chân đỡ vẫn giữ cụm truyền động ổn định, không xuất hiện hiện tượng dịch chuyển quá mức.

PCar Wizard khẳng định các chân máy và chân hộp số vẫn ở tình trạng tốt, không có lý do rõ ràng để thay thế như đề nghị trước đó.

Thợ sửa chữa độc lập kiểm tra các bộ phận dưới gầm chiếc Subaru Outback 2017 để đánh giá tình trạng chân máy và chân hộp số. Ảnh cắt từ video Car Wizard.

Tiếng kêu bất thường xuất phát từ hệ thống phanh

Sau khi loại trừ những hạng mục mà đại lý đề xuất, nhóm thợ tập trung tìm nguyên nhân thực sự khiến chiếc Subaru phát ra tiếng kêu.

Trong quá trình chạy thử, kỹ thuật viên Clay mô tả âm thanh phát ra từ xe giống như một chiếc hộp thiếc chứa đầy bu lông đang va đập vào nhau.

Khi kiểm tra hệ thống phanh, nhóm thợ phát hiện các cùm phanh bị lỏng do chốt dẫn hướng đã mòn.

Đây là bộ phận giúp cùm phanh dịch chuyển đúng vị trí trong quá trình phanh. Khi chốt dẫn hướng bị mòn, cùm phanh có thể xuất hiện độ rơ và phát ra tiếng kêu khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Car Wizard trực tiếp dùng tay tác động vào cùm phanh để minh họa hiện tượng lỏng và phát ra tiếng động.

Theo người thợ, đây mới là nguyên nhân dẫn đến tiếng kêu bất thường mà chủ xe phản ánh, chứ không phải những chân máy hoặc chân hộp số được đại lý đề nghị thay thế.

Ngoài tiếng kêu, chiếc Subaru còn gặp hiện tượng rung khi di chuyển ở tốc độ khoảng 65-70 dặm/giờ, tương đương 105-113 km/h.

Kỹ thuật viên Clay xác nhận hiện tượng rung không thay đổi khi người lái đạp phanh hoặc điều chỉnh vô lăng.

Sau khi kiểm tra, Car Wizard xác định nguyên nhân là bánh xe mất cân bằng. Để khắc phục hiện tượng này, xe cần được cân bằng lại bánh, thay vì thay những bộ phận thuộc hệ thống truyền động.

Người thợ cho rằng nếu chủ xe làm theo toàn bộ đề nghị của đại lý, họ có thể phải chi một khoản tiền lớn mà những triệu chứng ban đầu vẫn không được giải quyết.

Car Wizard bày tỏ sự thất vọng vì đại lý đã không xác định đúng nguyên nhân gây ra những vấn đề mà khách hàng phản ánh.

Trong khi đó, chủ xe cho biết mình rất vui vì đã quyết định tìm thêm ý kiến của một thợ sửa chữa khác trước khi tiến hành thay thế phụ tùng.

Theo dữ liệu tham khảo từ các nền tảng dịch vụ sửa chữa ô tô tại Mỹ, nếu thay toàn bộ các phụ tùng theo đề nghị của đại lý, chủ chiếc Subaru Outback 2017 có thể phải chi khoảng 2.000 USD (tương đương 53 triệu đồng), bao gồm tiền phụ tùng và công sửa chữa. Cụ thể, nền tảng YourMechanic cho biết chi phí trung bình thay chân máy hoặc chân hộp số trên Subaru Outback khoảng 405 USD, trong đó tiền phụ tùng là 149 USD và tiền công 256 USD. Nhà cung cấp phụ tùng Go-Parts ước tính riêng việc thay chân hộp số trên các mẫu Outback đời 2016–2024 tốn khoảng 230–370 USD. Trong khi đó, chuyên trang định giá ô tô Kelley Blue Book (KBB) đưa ra mức tham khảo 538–618 USD cho việc thay ống dẫn nước két làm mát, còn nền tảng RepairPal ước tính chi phí thay ống dẫn nước hệ thống sưởi trung bình tại Mỹ khoảng 573–648 USD. Cộng các hạng mục trên, tổng chi phí tham khảo dao động từ 1.746–2.041 USD (khoảng 46–54 triệu đồng).

Theo Yahoo Autos, hiện chưa có phản hồi từ đại lý Subaru liên quan đến những đề nghị sửa chữa được nêu trong video.

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