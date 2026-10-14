Từ lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cư dân đầu tiên đến đại nhạc hội “Thanh âm rực rỡ”, ROX Living Đồng Văn lan tỏa sức sống đô thị, gắn kết cộng đồng qua những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc.

Dấu mốc an cư, khởi đầu hành trình gắn kết

Tối 10/10, khu đô thị ROX Living Đồng Văn trở thành điểm hẹn sôi động với đại nhạc hội “Thanh âm rực rỡ”. Trước khi những giai điệu âm nhạc khuấy động không gian, nơi đây đã ghi dấu một cột mốc ý nghĩa với các khách hàng đầu tiên: lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cư dân đầu tiên của dự án ROX Living Đồng Văn. Ảnh: ROX Group

Việc nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là dấu mốc quan trọng trên hành trình an cư của khách hàng. Với những gia đình đầu tiên đón nhận giấy chứng nhận, kế hoạch xây dựng tổ ấm tại ROX Living Đồng Văn đang từng bước được hiện thực hóa.

Niềm vui an cư càng thêm ý nghĩa khi lễ trao giấy chứng nhận diễn ra cùng ngày với một sự kiện văn hóa quy mô lớn ngay tại khu đô thị. Từ niềm vui riêng của mỗi gia đình đến không khí náo nhiệt của đêm hội, những khoảnh khắc ấy góp phần tạo nên sự gắn kết giữa cư dân, đồng thời mở ra những trải nghiệm cộng đồng trong không gian sống đang dần hình thành.

Các khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: ROX Group

Đại nhạc hội “Thanh âm rực rỡ” chính là dịp để cư dân cùng người dân địa phương cảm nhận rõ hơn một diện mạo đô thị không chỉ dành cho việc sinh sống, mà còn hướng tới những hoạt động kết nối và tận hưởng cuộc sống.

Lan tỏa sức sống văn hóa giữa lòng đô thị

Ngay từ sớm, đông đảo người dân đã đổ về ROX Living Đồng Văn để tham dự chương trình, lựa chọn vị trí theo dõi và hòa mình vào không khí lễ hội.

Hơn 5.000 người đổ về khu đô thị để tận mắt chứng kiến các nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: ROX Group

Theo Ban tổ chức, đại nhạc hội thu hút khoảng 5.000 khán giả theo dõi trực tiếp tại khu đô thị, đồng thời ghi nhận 10.000 lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Tiết mục giao lưu với khán giả trên sân khấu của ca sĩ Đan Trường

Sự xuất hiện của các ca sĩ Đan Trường, Hà Myo, Vân Ly và Dương Thuận mang đến nhiều sắc thái âm nhạc, kết nối các thế hệ khán giả. Kết hợp cùng hệ thống ánh sáng, những màn trình diễn sôi động và phần giao lưu trực tiếp, chương trình tạo nên không khí náo nhiệt, đưa khán giả trở thành một phần của đêm hội.

Tiết mục DJ và màn pháo hoa kết thúc chương trình làm nên một đêm hội trọn vẹn, đong đầy cảm xúc cho khách tham dự. Ảnh: ROX Group

Thành công của “Thanh âm rực rỡ” là minh chứng cho thấy tiềm năng của không gian đô thị trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tạo thêm điểm kết nối cho người dân và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Đây cũng chính là những giá trị thuận ích mà ROX Living Đồng Văn (thành viên ROX Group) luôn chú trọng đưa vào trong từng dự án ngay từ khâu phát triển, thiết kế dự án.

(Nguồn: ROX Group)