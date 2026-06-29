Được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng

Tại lễ trao giải AREA 2026 tối 26/6, ROX Group được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng Corporate Governance (Quản trị doanh nghiệp) và Investment in People (Đầu tư nhân lực).

Tòa nhà trụ sở của ROX Group

Ở hạng mục Corporate Governance, ROX Group được đánh giá cao nhờ tầm nhìn quản trị dài hạn, hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ hiệu quả, tính minh bạch cùng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động điều hành. Tập đoàn đã triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện, ứng dụng quản trị dựa trên dữ liệu, tích hợp các hệ thống KPI, OKR, ERP, CRM và nhiều nền tảng công nghệ phục vụ công tác điều hành, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Song song đó, ROX Group kiên định theo đuổi chiến lược phát triển con người dựa trên các trụ cột gồm đào tạo chuyên môn theo đặc thù, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận và xây dựng trải nghiệm nhân viên. Chỉ riêng giai đoạn 2024-2025, Tập đoàn đã tổ chức hàng nghìn chương trình đào tạo về năng lực số, AI, quản trị dữ liệu và kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, ROX Group triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, đánh giá khoảng trống năng lực cho cấp quản lý trung gian và hợp tác với hãng tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey để thiết kế các chương trình phát triển riêng cho lãnh đạo cấp cao.

Qua đó, ROX Group đạt được những thành quả nổi bật trong việc phát triển nguồn nhân lực dài hạn, tạo dựng môi trường làm việc tích cực và được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

AREA là giải thưởng thường niên do Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ khu vực châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc trong thực hành trách nhiệm xã hội, quản trị bền vững và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Được đánh giá là một trong những giải thưởng ESG uy tín hàng đầu khu vực, AREA được xem như “tiêu chuẩn vàng” ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp tại châu Á.

Kiên định với sứ mệnh sáng tạo thuận ích

Công ty cổ phần Tập đoàn ROX (ROX Group) là tập đoàn đa ngành với hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Tập đoàn luôn tiên phong kiến tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống thông qua hệ sinh thái phát triển đô thị, khu công nghiệp; dịch vụ; tài chính và năng lượng.

Với sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, ROX Group luôn tiên phong đổi mới sáng tạo để mang lại sự thuận tiện tối ưu và lợi ích hài hòa tới mọi khách hàng, đối tác, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người dân ở những nơi ROX hiện diện.

Trên hành trình 3 thập kỷ sáng tạo thuận ích, ROX Group không ngừng đổi mới mô hình quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững và tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội. Năm 2026 đánh dấu lần thứ tư ROX Group được xướng tên tại AREA nhờ những sáng kiến đó.

Trước đó, Tập đoàn đã nhiều lần được vinh danh với các hạng mục quan trọng như Investment in People, Green Leadership, Corporate Governance và Social Empowerment. Thành tích này cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển bền vững, đồng thời khẳng định uy tín ngày càng được ghi nhận của ROX Group trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Hải Hà - Giám đốc Truyền thông - Marketing tại lễ trao giải AREA 2026

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông - Marketing, ROX Group nhận định: “Việc được vinh danh tại AREA 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với hành trình mà ROX Group đã kiên định theo đuổi trong suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi luôn không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững. ROX Group không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh mà còn chú trọng bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và áp dụng chuẩn mực quản trị quốc tế”.

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành mang tầm vóc quốc tế, ROX Group không chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh doanh mà còn đặt trọng tâm vào việc kiến tạo các giá trị thuận ích cho khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng. Việc tiếp tục được vinh danh tại AREA 2026 là minh chứng rõ nét cho cam kết đó đồng thời khẳng định vị thế của ROX Group trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam và vươn xa ra toàn cầu.

Bích Đào