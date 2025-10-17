Hành trình gắn kết qua các mùa lễ hội

Chị Trà My vẫn nhớ như in mùa trung thu đầu tiên năm 2017, khi gia đình vừa chuyển về khu S Goldmark City. Dưới sân trẻ con ríu rít rước đèn, người lớn làm quen, chụp ảnh giúp nhau bên con đường tranh trung thu 3D dài nhất Việt Nam. Qua những mùa lễ hội, những hoạt động cộng đồng, mỗi năm chị và những cư dân nơi đây lại có thêm thật nhiều ký ức đẹp, trở nên thân thiết và gắn kết hơn.

Đến Trung thu 2025 con chị đã lớn, biết tự tay làm bánh, vẽ mặt nạ cho em nhỏ, còn hàng xóm thì thân thiết như người nhà. Goldmark City đã trở thành một phần ký ức thân thương của mỗi gia đình, nơi trẻ em lớn lên trong tiếng cười rộn ràng mỗi mùa lễ hội, còn người lớn tìm thấy niềm vui và sự gắn bó trong cộng đồng đầy ấm áp.

Tết Trung thu tại Goldmark City trở thành dịp đoàn viên ý nghĩa, gắn kết các thế hệ cư dân

Đằng sau những hoạt động cộng đồng gắn kết mỗi dịp Trung thu hay những mùa lễ tết rộn ràng luôn có dấu ấn của ROX Group. Không chỉ ở Goldmark City, nhiều khu đô thị do ROX Group phát triển trên khắp cả nước cũng đã trở thành điểm hẹn của niềm vui cộng đồng.

Từ các lễ hội truyền thống như Tết Nguyên Đán, Trung thu, Giáng sinh, đến những giải chạy gắn kết cộng đồng tại Nghệ An, Trà Vinh; trại hè thiếu nhi tại Thái Bình, Bắc Giang; cùng hàng loạt hoạt động thể thao, thiện nguyện, trồng cây, dọn rác, lan tỏa lối sống xanh… mỗi chương trình đều mang tinh thần sẻ chia và kết nối.

Giải chạy gắn kết cộng đồng tại Nghệ An do ROX Living tổ chức

Thông qua đó, ROX Group không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện nghi mà còn vun đắp “phần hồn” của khu đô thị - nơi cư dân gắn bó, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh và ý thức cộng đồng. Chính những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền cho các khu đô thị mang dấu ấn ROX Group.

Xây cộng đồng văn minh trong khu đô thị đáng sống

Theo các nhà xã hội học, những tòa nhà chung cư chỉ là “phần cứng” của đô thị hiện đại. Còn “phần hồn” - thứ quyết định giá trị sống - chính là mối liên kết giữa con người với con người. Thực tế, trong nhiều khu chung cư, khi cánh cửa khép lại, cư dân dường như cũng khép lòng mình, ít giao tiếp, ít sẻ chia cùng hàng xóm.

Để một khu đô thị thật sự đáng sống, cần nhiều hơn những tiện ích hiện đại - đó là văn hóa cộng đồng, là tinh thần gắn kết được nuôi dưỡng bền bỉ. Thấu hiểu điều đó, ngay từ khi bước chân vào lĩnh vực phát triển đô thị, ROX Group đã hướng đến việc kiến tạo những khu đô thị giàu sức sống và luôn đầy ắp tiếng cười của cư dân.

Cư dân chung tay sẻ chia yêu thương, hướng về đồng bào vùng bão lũ trong mùa Trung thu 2025

Trong hệ sinh thái đó, ROX Living và ROX Signature là những đơn vị tiên phong phát triển các khu đô thị và dự án nhà ở chú trọng yếu tố xanh, phát triển bền vững, kiến tạo chuẩn mực sống mới. Còn ROX Key với các thành viên TNPM, C-One, Nhất Việt chính là “cánh tay nối dài” chăm sóc từng khu đô thị, vận hành không gian sống, tổ chức và điều phối các hoạt động gắn kết cộng đồng. Tất cả cùng tạo nên một vòng tròn hoàn chỉnh, nơi cư dân được chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần và tự hào được “thuộc về” cộng đồng của mình.

Theo đại diện ROX Group, nhận sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, việc bàn giao một khu đô thị hiện đại không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của hành trình kiến tạo đời sống tinh thần. Trong gần 3 thập kỷ phát triển với hơn 10 năm đồng hành cùng sự phát triển đô thị Việt Nam, ROX luôn không ngừng đổi mới để nâng tầm chất lượng sống, từng bước góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và lan tỏa giá trị nhân văn trên khắp cả nước.

Như kiến trúc sư Jan Gehl - tác giả Cities for People - từng nói: “Trước tiên là con người và cuộc sống, sau đó mới đến không gian và công trình”. Bởi thế, kiến trúc có thể định hình không gian, nhưng chính con người và cách họ kết nối mới tạo nên linh hồn của khu đô thị. Những tòa nhà cao tầng, những công viên rộng lớn hay ánh đèn rực rỡ sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi hơi ấm của cộng đồng.

“ROX Group không chỉ kiến tạo không gian sống, mà còn vun đắp cộng đồng - nơi mỗi cư dân cảm nhận hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình, cùng nhau viết nên lối sống đẹp, hiện đại và văn minh của đô thị Việt”, đại diện ROX Group bày tỏ.

Lệ Thanh