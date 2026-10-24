Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Washington hoàn toàn có thể nối lại chiến dịch tấn công Iran "vào cuối tuần này", khi căng thẳng giữa hai bên không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack ngày 23/10 đã cảnh báo về khả năng Iran bị tấn công trong vài ngày tới, nhưng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

"Liệu có thể xảy ra một cuộc tấn công vào cuối tuần này không? Hoàn toàn có thể. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tìm kiếm một thỏa thuận, bởi Mỹ đã ngồi vào bàn đàm phán suốt nhiều tháng trời", ông Barrack cho biết.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack. X/@USAMBTurkiye

Cũng theo Đại sứ Mỹ, mục tiêu của Washington ở Iran không phải là thay đổi chế độ, mà là nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế. "Tổng thống Trump muốn tái lập thế cân bằng ở Trung Đông để không còn tình trạng bắt cóc con tin, không còn các mối đe dọa và thế giới có thể ổn định trở lại”, ông Barrack nói.

Khi được các phóng viên hỏi về phát biểu của ông Barrack và khả năng trì hoãn các cuộc tấn công tiềm tàng cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Trump không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

"Đại sứ của tôi đã nói vậy à? Ông ấy là một người khá quyền lực. Nếu đúng là như vậy thì tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cả", ông Trump trả lời.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Washington có thể tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu Tehran không đồng ý đàm phán. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu những ngày gần đây liên tục tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền Tehran, đồng thời úp mở về khả năng tiếp nối hai chiến dịch ném bom quy mô lớn nhắm vào Iran kể từ năm ngoái.