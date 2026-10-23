Chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố quân Mỹ hiện không còn hiện diện tại Vịnh Ba Tư và đã lùi xa hơn, cách eo biển Hormuz từ 600 - 700km.

“Các tàu của họ không còn xuất hiện trong khu vực này nữa. Mỹ không còn chỗ đứng tại eo biển Hormuz”, Ali Ozamayi, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC phát biểu hôm nay (23/10).

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta (DDG 115) của Hải quân Mỹ hoạt động ở Trung Đông, tham gia việc phong tỏa đối với các cảng của Iran. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo hãng tin WANA, tuyên bố của ông Ozamayi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran tìm cách đẩy giá dầu lên cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ bằng cách lan truyền những thông tin bị ông cáo buộc là “tin giả” về các vụ nổ thủy lôi và tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Ông Trump khẳng định lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển chiến lược này hiện đã vượt mức trước xung đột, đồng thời cho rằng Tehran đang sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để đẩy giá dầu tăng cao. Giá dầu thô Brent đã tăng lên hơn 113 USD/thùng vào ngày 23/10, đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Mỹ chi 11 tỷ USD cho tên lửa bảo vệ Israel

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong 3 năm qua, Mỹ đã chi hàng tỷ USD tiền thuế của người dân nước này cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 23/10, ông Araghchi lưu ý Washington đã sử dụng số lượng tên lửa đánh chặn để bảo vệ Israel còn nhiều hơn cả chính Israel. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran mô tả “đây không còn là mối quan hệ đối bên cùng có lợi nữa, mà là một mối quan hệ ký sinh".

Theo bảng dữ liệu đi kèm bài đăng của ông Araghchi, kể từ tháng 10/2023, Mỹ đã sử dụng khoảng 609 tên lửa đánh chặn để bảo vệ lãnh thổ Israel, với chi phí ước tính lên tới 11 tỷ USD. Trong đó, khoản chi lớn nhất diễn ra trong giai đoạn từ ngày 28/2 - 21/5/2026, khi các lực lượng Washington phóng khoảng 310 tên lửa đánh chặn, bao gồm các loại THAAD, SM-3 và SM-6, với chi phí khoảng 5,2 tỷ USD.

Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6/2025, Washington đã bắn khoảng 235 tên lửa đánh chặn, bao gồm các loại THAAD và SM-3, với chi phí khoảng 4,8 tỷ USD.

Những con số này là ước tính dựa trên thông tin công khai, bao gồm dữ liệu mua sắm của Lầu Năm Góc, các tài liệu điều chỉnh ngân sách nội bộ, thông tin tình báo nguồn mở và các báo cáo của truyền thông. Bảng dữ liệu nhấn mạnh đây không phải là danh sách đầy đủ và các số liệu chỉ bao gồm những tên lửa đánh chặn được dùng để bảo vệ lãnh thổ Israel, không bao gồm số tên lửa được sử dụng để bảo vệ các lực lượng Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

Cả Mỹ và Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các số liệu do Ngoại trưởng Iran công bố.