- Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó du lịch được xem là một cầu nối quan trọng. Từ góc nhìn của Đại sứ, điều gì khiến du lịch đóng vai trò đặc biệt trong mối quan hệ hai nước?

Nếu nhìn lại chặng đường 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ năm 1995, có thể thấy điểm xuất phát của quan hệ song phương khá khiêm tốn. Thời điểm đó, giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn hạn chế.

Tuy nhiên, sau 3 thập niên, quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực thương mại, kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ cũng như an ninh - quốc phòng. Nền tảng quan trọng nhất làm nên những thành tựu đó chính là sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng này. Không chỉ thông qua chương trình giáo dục hay các chuyến thăm chính thức, mà chính sự giao lưu, thúc đẩy và phát triển du lịch song phương đã giúp tăng cường giao lưu nhân dân một cách tự nhiên và bền vững.

Thông qua du lịch, người dân hai nước có cơ hội trực tiếp trải nghiệm lịch sử, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và lối sống của nhau. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau - nền tảng cho mọi hợp tác song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ngày càng có nhiều người Mỹ khám phá và đánh giá cao những giá trị của Việt Nam - một đất nước thân thiện, hiếu khách và giàu bản sắc. Tôi tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ du lịch song phương trong thời gian tới.

- Nếu giới thiệu Phú Quốc tới du khách Mỹ chưa từng đến Việt Nam, Đại sứ sẽ nhấn mạnh điều gì?

Tôi đã 3 lần đến Phú Quốc và mỗi lần đều thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của hòn đảo này. Phú Quốc không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn là nơi thể hiện rõ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển nơi đây thành một điểm đến du lịch quốc tế, đồng thời chú trọng bảo tồn môi trường tự nhiên.

Hoa Kỳ đã hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình bảo tồn hệ sinh thái biển tại Phú Quốc, bao gồm bảo vệ các rạn san hô và đa dạng sinh học trước áp lực phát triển. Chúng tôi cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nhằm gìn giữ môi trường sống tự nhiên độc đáo trên hòn đảo này.

- Hoa Kỳ hiện nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Đại sứ, điều gì khiến Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng ngày càng hấp dẫn với du khách Mỹ?

Du khách Mỹ khi đi du lịch không chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp mà còn mong muốn trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, các hoạt động thể thao và nghỉ dưỡng chất lượng cao… tất cả những điều này Phú Quốc đều có.

Phú Quốc đặc biệt hấp dẫn với các hoạt động như bơi lội, lặn biển, golf và nghỉ dưỡng biển cao cấp. Đây là những loại hình rất phù hợp với thị hiếu của du khách Hoa Kỳ.

Ngoài ra, việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 sẽ góp phần đưa hình ảnh hòn đảo đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, trong đó có du khách Mỹ, và tạo cú hích mới cho du lịch địa phương.

- Việc Phú Quốc có hãng hàng không mới hướng tới mô hình kết nối liền mạch có ý nghĩa thế nào đối với sức hút và khả năng cạnh tranh của điểm đến này?

Yếu tố then chốt đối với du khách Mỹ là khả năng tiếp cận thuận tiện. Việc ra mắt hãng hàng không mới cùng với sự mở rộng mạng bay của các hãng hiện hữu giúp việc di chuyển tới Phú Quốc trở nên dễ dàng hơn.

Du khách Mỹ thường kết hợp thăm nhiều điểm đến trong khu vực châu Á, do đó việc có các chuyến bay thẳng và kết nối linh hoạt sẽ khuyến khích họ lựa chọn Phú Quốc.

Tháng 11 vừa qua, tôi được trực tiếp chứng kiến tiến độ mở rộng sân bay, đường băng và các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027, bao gồm trung tâm hội nghị, triển lãm và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Khi các hạng mục này hoàn thành, Phú Quốc sẽ trở nên thân thiện hơn với du khách quốc tế, kể cả những người chưa quen với Việt Nam hay không sử dụng tiếng Việt.

- Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác Hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ với sự tham gia của 15 tập đoàn lớn. Điều này phản ánh điều gì về cách Hoa Kỳ nhìn nhận tiềm năng hàng không - du lịch của Việt Nam?

Việt Nam hiện là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, cả về lưu lượng hành khách nội địa và quốc tế, cũng như nhu cầu về đội bay và hạ tầng.

Sự tham gia của 15 tập đoàn hàng không, công nghệ và tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng rất lớn tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực vận tải hàng không mà còn ở phát triển sân bay, quản lý hạ tầng, an ninh hàng không, nhiên liệu và công nghệ hàng không thân thiện môi trường.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn trở thành một phần trong câu chuyện tăng trưởng của công nghiệp hàng không và du lịch Việt Nam, thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước.

- Phú Quốc sẽ đăng cai APEC 2027. Theo Đại sứ, sự kiện này sẽ mở ra những cơ hội gì cho địa phương?

Thực tiễn từ APEC 2006 tại Hà Nội và APEC 2017 ở Đà Nẵng cho thấy, các sự kiện này đã tạo ra cú hích lớn không chỉ cho du lịch mà còn cho nhiều lĩnh vực khác như công nghệ cao, sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đà Nẵng sau APEC 2017, đã vươn lên trở thành trung tâm sự kiện, du lịch và đổi mới sáng tạo của khu vực. Tôi tin rằng Phú Quốc cũng sẽ có cơ hội tương tự khi trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế.

APEC 2027 sẽ giúp nâng cao vị thế của Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung như một điểm đến đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn, từ đó tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.