Tại buổi tư vấn, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hộ chiếu, quốc tịch, hôn nhân, bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con tháo gỡ khó khăn trong quá trình học tập, lao động và định cư tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao nỗ lực của Chi hội người Việt tỉnh Jeollabuk tổ chức hoạt động thiết thực này. Đại sứ đồng thời bày tỏ biết ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền sở tại, đặc biệt là Thành phố Gimje trong chăm lo đời sống của cộng đồng người Việt.

Ảnh minh hoạ

Ông nhấn mạnh: “Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đồng hành cùng cộng đồng, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ để mọi cộng đồng tâm sinh sống, học tập và làm việc, đồng thời góp phần làm rạng danh hình ảnh Việt Nam tại xứ sở kim chi. Chúng tôi mong rằng những hoạt động giao lưu cộng đồng sẽ ngày càng được mở rộng về quy mô, tăng cường sự kết nối giữa các vùng, qua đó củng cố hơn nữa tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.”

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng cho rằng, hỗ trợ cộng đồng cần là con đường đa chiều với những nỗ lực, hợp tác từ tất cả các bên, Đại sứ quán Việt Nam, chính quyền các địa phương và cả cộng đồng người Việt đang cư trú tại Hàn Quốc.

Đại sứ cho biết, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang có nhiều chuyển biến với các chủ trương và chính sách mới cần được phổ biến, việc lựa chọn Jeollabuk – địa phương có tới gần 15.000 người Việt đang cư trú – để tổ chức chương trình tư vấn công tác lãnh sự lần đầu tiên là hết sức có ý nghĩa. Ông tin tưởng hoạt động này sẽ kịp thời hỗ trợ bà con giải quyết thủ tục hành chính, giúp cộng đồng gắn kết hơn với quê hương đất nước.