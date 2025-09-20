Đại sứ Lại Thái Bình đánh giá: Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines tiếp tục là cơ sở bền vững cho hợp tác kinh tế song phương và nhấn mạnh những thành tựu gần đây trong quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục…

Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định sự tương đồng giữa văn hóa, sự phát triển và thị hiếu của người dân Việt Nam và Philippines sẽ tạo cơ sở tiếp tục thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, logistics… bên cạnh những trao đổi thương mại truyền thống trong những năm qua.

Cùng có nền nông nghiệp mang tính bổ trợ lẫn nhau

Việt Nam và Philippines có nền nông nghiệp mang tính bổ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều đã liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Ngành nông - ngư nghiệp Philippines hiện đối mặt với những thách thức to lớn do năng suất còn thấp, hoạt động sản xuất đa phần có quy mô nhỏ lẻ. Những thay đổi chính trị, xã hội và môi trường gần đây còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống sản xuất và phân phối thực phẩm của Philippines, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực, dinh dưỡng trong nước.

Trong khi đó, ngành lúa gạo Việt Nam đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ trong cả sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng ngành lúa gạo, giảm chi phí đầu vào, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và mở rộng thị trường tiêu thụ, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo bền vững trên thị trường quốc tế.

Trong chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng nêu rõ việc tăng cường sản xuất lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng cường xuất khẩu gạo chất lượng cao, xây dựng uy tín và thương hiệu cho ngành hàng lúa gạo quốc gia.

Nhằm thúc đẩy hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp xứng tầm với tiềm năng của hai nước, năm ngoái, trong buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) với Bộ Nông nghiệp Philippines, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Philippines Francisco Tiu Laurel Jr đã nhất trí thành lập liên minh ngành lúa gạo, đồng thời kỳ vọng hai nước sẽ sớm chuyển dịch từ quan hệ thương mại sang quan hệ đối tác đầu tư trong ngành hàng lúa gạo.... Bản ghi nhớ nhấn mạnh quyết tâm tăng cường hợp tác khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực NN&PTNT, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa 2 nước.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp 2 nước sẽ khuyến khích, tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác nông nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản có giá trị cao; kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm; quản lý trang trại và tính bền vững; sức khỏe và dinh dưỡng động vật; chỉ dẫn địa lý; thúc đẩy đầu tư và thương mại nông nghiệp giữa các công ty thương mại hai nước…

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, Philippines coi Việt Nam là đối tác trọng yếu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, với đến 80% lượng gạo nhập khẩu của chúng tôi đến từ Việt Nam. Philippines mong muốn tìm hiểu thêm cách Việt Nam phát triển giống lúa chất lượng cao, thích nghi và chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, sâu bệnh.