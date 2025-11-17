Mới đây, Hội thảo khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam tại Ba Lan lần thứ 10 (WVRP-2025) đã diễn ra tại Khoa Toán và công nghệ thông tin, Đại học Tổng hợp Warsaw.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải ghi nhận những nỗ lực của Hội Khoa học và công nghệ Việt Nam trong việc duy trì tổ chức Hội thảo thời gian qua; đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo đối với sự phát triển nghiên cứu khoa học trong các nhà khoa học người Việt tại Ba Lan, cũng như sự hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan.

Khoa học công nghệ thúc đẩy chuyển đổi mô hình nông nghiệp hiệu quả.

Đại sứ ghi nhận và cảm ơn Đại học Tổng hợp Warsaw đã hỗ trợ tổ chức Hội thảo; sự hợp tác gắn bó, hỗ trợ đối với Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, cũng như sự đón tiếp nồng hậu dành cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan đầu năm nay.

Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, là một trong bốn trụ cột quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi trọng. Đại sứ kêu gọi các nhà khoa học có tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Lịch sử phát triển thế giới đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học - công nghệ trong khát vọng vươn mình của mỗi dân tộc. Trong mỗi cuộc cách mạng công nghiệp, quốc gia nào nắm trong tay khoa học - công nghệ dẫn dắt, nắm bắt được thời cơ thì quốc gia đó vươn lên nhóm đầu trên thế giới.

Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học - công nghệ trong sự phát triển của quốc gia, để có thể vươn mình, nước ta bắt buộc phải tiến hành cuộc cách mạng, đổi mới tư duy, tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mới, nước ta cần vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Bởi, thực tiễn luôn biến đổi không ngừng, luôn đặt ra vấn đề mới. Đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ góp phần giải quyết vấn đề mới đó, và đôi khi, dẫn dắt vấn đề mới phát sinh.