Quyết định trên được Bộ Công an công bố chiều 28/6 và có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Đại tá Bùi Quang Bình, 47 tuổi, có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, trải qua nhiều vị trí quan trọng.

Trước khi về Hải Dương làm Giám đốc, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Bùi Quang Bình. Ảnh: Đ.X

Tháng 3/2022, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, thay ông Lê Ngọc Châu được điều chuyển về công tác tại Bộ Công an.

Ông Bình sẽ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng (mới), có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, khi việc sắp xếp hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương hoàn tất.