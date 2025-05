XEM CLIP:

Khoảng 10h30 sáng 16/5, tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Dự án xây dựng công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A cách trung tâm TP Lai Châu gần 100km, nằm ở khu vực miền núi cao, địa hình nguy hiểm, dốc dựng đứng và đường sá đi lại rất khó khăn. Bên cạnh đó, trong những ngày qua, trên địa bàn mưa nhiều khiến nền đất bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ cao sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở đất.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đưa ra nhận định tính chất khó khăn, nguy hiểm của vụ việc, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng 2 Phó Giám đốc là Đại tá Sùng A Súa và Đại tá Phạm Hải Đăng có mặt để chỉ huy lực lượng tìm kiếm.

Khoảng 150 lượt cán bộ, chiến sỹ công an của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Cơ động và các phòng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khu vực sạt lở vùi lấp 5 nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Viết Giang (áo kẻ) trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm 5 nạn nhân bị đất đá vùi lấp. Ảnh: Văn Thiệp

Chia sẻ với PV VietNamNet, Đại tá Sùng A Súa cho biết, chiều hôm qua, các lực lượng có mặt tại hiện trường rất muốn bắt tay ngay vào việc tìm kiếm các nạn nhân bị đất, đá vùi lấp. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, tuyến đường độc đạo dẫn vào vị trí tìm kiếm rất lầy lội, trơn trượt khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trên quãng đường vào vị trí tìm kiếm có khối đất đá lớn tại taluy dương có nguy cơ sạt trượt nên ban chỉ huy phải lên phương án phá khối đất, đá trên. Công việc san gạt, phải tạm dừng vào 21h tối qua.

"Trong đêm, các cán bộ chiến sỹ phải phân chia ca, cử lực lượng quan sát, bảo vệ hiện trường và sẵn sàng sơ tán khi có dấu hiệu nguy hiểm", Đại tá Sùng A Súa nói.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến 6h sáng 17/5, ngay sau khi các điều kiện tìm kiếm đảm bảo an toàn, mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đã bắt tay vào việc tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến 9h30, đã có 4 thi thể được tìm thấy gồm: P.L.L.(17 tuổi), L.L.S. (17 tuổi), T.U.M. (40 tuổi) và T.S.M. (45 tuổi). Nạn nhân cuối cùng L.V.H.(38 tuổi, quê Nghệ An) đã được tìm thấy vào 13h30 cách vị trí 4 nạn nhân trên khoảng 50m. Công an tỉnh Lai Châu đánh giá có thể do nước suối dâng cao nên nạn nhân cuối cùng đã bị cuốn ra xa khỏi vị trí sạt lở ban đầu.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết, cán bộ, chiến sỹ của đồn khi tìm thấy những nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đất đều cảm thấy rất thương xót.

Theo Trung tá Huỳnh, 4 nạn nhân ở xã Sì Lờ Lầu thuộc 3 hộ gia đình đều là những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

"Chúng tôi là những người gắn bó nhiều năm với các gia đình nạn nhân chỉ mong muốn các gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua nỗi đau, mất mát để ổn định cuộc sống", Trung tá Trần Huy Huỳnh nói.