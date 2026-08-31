Hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm tối 30/8.

Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, Sao Độc lập 2026 dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đổi mới cả về nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật; giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại.

Các tiết mục được dàn dựng công phu và gây xúc động mạnh.

Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D... tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.

Chương trình mở màn với liên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân của nhạc sĩ Doãn Nho và NSND Trọng Bằng. Bất ngờ lớn nhất của chương trình chính là sự xuất hiện của Đại tá Doãn Nho trên sân khấu. Sinh năm 1933, ở tuổi 93, ông vẫn chơi violin thuần thục và bắt nhịp bài Tiến bước dưới quân kỳ đầy hào hùng do chính mình sáng tác gần 70 năm trước.

Nhạc sĩ Doãn Nho chơi violin bài 'Tiến bước dưới quân kỳ'

Sau tiết mục Dưới màu cờ đỏ và ca khúc Tiến quân ca, khán giả được thưởng thức Giai điệu tự hào từ ca sĩ Phạm Anh Duy và kế đến là liên khúc Bước chân trên dải Trường Sơn, Hát về anh với phần biểu diễn của nhóm Oplus cùng ca sĩ Mỹ Dung.

Danh ca Cẩm Vân trở lại sân khấu 2 lần với ca khúc Mùa xuân và Bài ca không quên cùng phần dàn dựng vô cùng xúc động. Nhiều thập kỷ qua, Bài ca không quên đã trở thành thương hiệu của Cẩm Vân mà khó có ca sĩ nào vượt qua giọng hát của chị. Và trong Sao Độc lập 2026, một lần nữa khán giả xúc động rơi nước mắt với những ca từ day dứt trong Bài ca không quên qua giọng hát Cẩm Vân. "Bài ca tôi đã hát/ Bài ca tôi đã hát/ Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình/ Tôi không thể nào quên".

Cẩm Vân hát "Bài ca không quên":

Tiết mục là lời tri ân lắng sâu gửi tới những người đã đi qua chiến tranh và những người mãi mãi nằm lại. Sau ngày hòa bình, thời gian có thể làm dịu đi khói lửa nhưng không thể xóa mờ tình yêu lứa đôi thời chiến, tình đồng chí, đồng đội - thứ tình cảm được tôi luyện bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả những năm tháng kề vai giữa ranh giới sống - chết.

Trong khi đó, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh làm khán giả thổn thức với Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quách Mai Thy và ca sĩ nhí Dương Đức Hải tiếp tục mang đến Sao Độc lập liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Chong chóng xanh và Ước mơ của em. Nhóm Oplus góp giọng với Nguyện thề vì bình yên của Nguyễn Văn Chung. Ca sĩ Võ Hạ Trâm tiếp tục chứng minh giọng hát đầy thực lực với Kiêu hãnh Việt Nam.

Nhóm Oplus và Nguyễn Ngọc Anh.

Chương trình khép lại với liên khúc: Ngôi sao trên ngực áo - Rạng ngời Việt Nam với sự thể hiện của Hoàng Bách, Phạm Anh Duy, Thanh Thuỵ khép lại Sao Độc lập 2026 đầy hào hùng.

Ảnh: BTC

Video: VTV