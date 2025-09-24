Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất "Mưa đỏ".

- Thành công của "Mưa đỏ" vượt ngoài dự đoán của giới làm phim và khán giả. Là người đồng hành từ những ngày đầu tiên, Đại tá có bất ngờ trước sự đón nhận rộng rãi của công chúng?

Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện sản xuất Mưa đỏ theo đúng chức năng, nhiệm vụ chính trị với ý nghĩa là tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc nói chung và chiến sĩ và đồng bào ta chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim cũng nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau hơn 2 năm sản xuất, bộ phim hoàn thành đúng dịp kỷ niệm. Được sự quan tâm, cho phép của Thủ trưởng cấp trên, chúng tôi đã phối hợp với đơn vị phát hành để đưa phim đến với đông đảo công chúng.

Thực tế chúng tôi không có kinh phí quảng bá, việc Mưa đỏ lan tỏa hoàn toàn nhờ tình cảm của khán giả. Chỉ trong 3 tuần, gần 8 triệu lượt người đã đến rạp, trong đó nhiều bạn trẻ xem phim nhiều lần. Thành công lớn nhất của Mưa đỏ là đã chạm tới trái tim người xem, qua đó khẳng định ý nghĩa tri ân và giá trị giáo dục sâu sắc.

- Có ý kiến cho rằng, với quy mô lớn, chi phí sản xuất "Mưa đỏ" chắc chắn rất cao. Với vai trò Giám đốc sản xuất, Đại tá có thể cho biết con số cụ thể?

Điện ảnh Quân đội là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, làm phim là nhiệm vụ chính trị được giao. Với Mưa đỏ, nếu chỉ riêng Điện ảnh Quân đội thì không thể thực hiện được mà có sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn của các lực lượng quân đội với quân số thường xuyên khoảng 300 - 500 người tham gia các nhiệm vụ về vũ khí, khí tài, trang bị, vận chuyển, hậu cần…

Cùng với đó, nhân dân địa phương, dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, vẫn nhiệt tình giúp đỡ, sẵn sàng nhường đất canh tác để dựng bối cảnh. Đây là sự đóng góp không thể tính bằng tiền, thể hiện tình cảm tri ân của quân và dân đối với lịch sử.

Có thể nói, thành công của bộ phim là kết quả của sức mạnh tổng hợp, sự đồng lòng của quân đội và nhân dân, là minh chứng cho tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với lịch sử, chứ không phải một dự án thuần túy tính toán chi phí - lợi nhuận.

Đại tá Kiều Thanh Thúy tại phim trường "Mưa đỏ" ở Quảng Trị.

- Sau thành công của "Mưa đỏ", nhiều ý kiến mong muốn giữ lại phim trường ở Quảng Trị để phục vụ du lịch và giáo dục truyền thống. Quan điểm của Đại tá về vấn đề này?

Ngay từ khi lựa chọn bối cảnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã rất quan tâm, huy động các sở, ban, ngành và nhân dân địa phương tham gia và nhân dân đã cho chúng tôi mượn hơn 40 hecta đất canh tác để làm phim trường. Tỉnh cũng từng đặt vấn đề nghiên cứu giữ lại phim trường sau khi đoàn làm phim quay xong.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, việc duy trì cần nguồn lực rất lớn để gia cố, bảo trì, trong khi địa hình vùng trũng lại khó bảo vệ vào mùa mưa lũ. Do đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phim trường đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho nhân dân theo đúng cam kết.

Đây cũng là điều đáng tiếc, bởi hiệu ứng lan tỏa của Mưa đỏ cho thấy nếu có điều kiện duy trì, phim trường có thể trở thành điểm đến văn hóa - du lịch ý nghĩa của tỉnh Quảng Trị. Dù vậy, thành công lớn nhất của Mưa đỏ chính là đã chạm tới trái tim khán giả, đặc biệt là các cựu chiến binh từng trải qua chiến trường.

"Mưa đỏ" là phim Việt đầu tiên đạt gần 700 tỷ.

- Với doanh thu gần 700 tỷ đồng - cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam, nhiều khán giả quan tâm nguồn thu này sẽ được sử dụng như thế nào?

Điện ảnh Quân đội là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng). Kinh phí sản xuất Mưa đỏ do ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng cùng với sự phối hợp, đóng góp về nhân lực, vật lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Vì vậy không thể quy đổi bằng thước đo kinh tế thông thường.

Việc phát hành phim ra rạp trên phạm vi toàn quốc được sự đồng ý của cấp trên, cho phép nhà sản xuất phối hợp với đơn vị phát hành chuyên nghiệp. Doanh thu phòng vé được phân chia theo quy định: nhà rạp được hưởng tỷ lệ, trừ đi chi phí phát hành, truyền thông và các chi phí liên quan, phần còn lại thuộc về nhà sản xuất.

Với tính chất là đơn vị hành chính sự nghiệp, toàn bộ nguồn thu từ Mưa đỏ được quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong đó có trách nhiệm nộp ngân sách theo quy định.

Đại tá Kiều Thanh Thúy nói về doanh thu "Mưa đỏ":