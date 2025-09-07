Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã cán mốc 551,4 tỷ đồng vào 16h30' ngày 7/9, chính thức soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ là phim có tốc độ tăng doanh thu mạnh nhất lịch sử khi chỉ cần 17 ngày để leo lên Top 1 phòng vé Việt. Mưa đỏ là phim đề tài chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất và cũng là phim đầu tiên và duy nhất của một nữ đạo diễn có được thành tích này.

Mưa đỏ có thể nói là bom tấn đúng nghĩa ở cả quy mô sản xuất, các đại cảnh hoành tráng lẫn khả năng tạo cú nổ "huỷ diệt" phòng vé Việt với tốc độ chưa từng thấy.

"Mưa đỏ" vượt qua "Mai" một cách ngoạn mục. Ảnh chụp màn hình lúc 16h30' ngày 7/9.

Chính thức công chiếu từ 22/8, Mưa đỏ đã kéo hàng triệu khán giả ra rạp và lấy đi rất nhiều người nước mắt của người xem. Nhiều khán giả chia sẻ họ đã quay lại rạp chiếu nhiều lần để xem Mưa đỏ.

Tác phẩm hoành tráng và xúc động về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 không chỉ được lòng khán giả mà còn nhận mưa lời khen của giới phê bình. Với đà này, Mưa đỏ khả năng thu về 600-700 tỷ đồng và hoàn toàn có thể trở thành bom tấn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam như giới chuyên môn dự đoán.