Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh.

Trước đó, ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng có quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Lưu Nam Tiến giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bàn giao nhiệm vụ Chính ủy cho Đại tá Lưu Nam Tiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Ngọc Tuấn và Đại tá Lưu Nam Tiến. Ảnh: Quốc phòng Thủ đô

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh những năm qua, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên Thủ đô luôn kiên định, vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội và các lực lượng khác nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô; kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh trật tự theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Đại tá Lưu Nam Tiến sau khi nhận nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; thường xuyên nghiên cứu quán triệt, nắm vững và cụ thể hóa đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và thực tiễn địa bàn Thủ đô; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; coi trọng xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu, chất lượng cao"; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2025, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.