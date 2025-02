Sáng 17/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976), Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Quốc Phương

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Quang Vinh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Quốc Phương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quang Vinh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bắc Giang.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian công tác tại Bộ Công an vào thực hiện nhiệm vụ mới; đồng thời, sẽ tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang giao.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Phương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Bắc Giang, qua đó giúp tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển toàn diện, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Ông Oanh mong muốn Đại tá Nguyễn Quang Vinh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 20/1, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.